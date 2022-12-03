二十大精神宣講會｜李家超：香港每次挑戰都在中央支持下浴火重生

中央宣講團昨天下午抵港後，晚上在會展舉行首場宣講會，中央駐港機構、主要駐港中資企業和中央駐港新聞單位的幹部職工500多人參加。現場所見，台上背景和講台以藍色為主，寫有「中國共產黨第二十次全國代表大會精神宣講會」，另外放置長枱，並擺有沈春耀和謝伏瞻的名牌；台下則設有幾百個座位。李家超表示，特區政府在中共二十大舉行之後，在香港舉辦多場宣講會，今次宣講會的兩位重量級嘉賓，對二十大報告所展現的治國理政新理念、新戰略十分熟悉，他們的講解將令大家對二十大精神有更深刻的認識。

李家超： 正確了解二十大有助實踐一國兩制

國家主席習近平在二十大報告中強調，一國兩制必須長期堅持，李家超指出，二十大精神關係到國家與香港的未來發展，及一國兩制的行穩致遠，又指，香港回歸以來，經歷多次挑戰，每次都是在中央支持下浴火重生。當前國際形勢複雜多變，香港既有機遇及挑戰，未來5年是香港開創新局面的關鍵期，必須把握大勢，提升競爭力，而正確了解二十大精神，將有助實踐一國兩制行穩致遠，有助香港更好融入國家發展大局。



李家超提出3點期望，包括大家必須要深入理解二十大報告的內容，例如有關一國兩制的重要論述，又希望出席宣講會的各界人士，將學習二十大報告的工作輻射出去，帶到不同界別，並在各自崗位上著力發展經濟，推動創新，改善民生。