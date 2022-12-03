二十大精神宣講會｜李家超：香港每次挑戰都在中央支持下浴火重生

特區政府下午在會展舉行中共二十大精神宣講會，全國人大常委會法工委主任沈春耀和全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻將出席。行政長官李家超致歡迎辭時表示，感謝中央大力支持，向社會各界宣講二十大精神。
沈春耀和謝伏瞻出席宣講會
中央宣講團昨天下午抵港後，晚上在會展舉行首場宣講會，中央駐港機構、主要駐港中資企業和中央駐港新聞單位的幹部職工500多人參加。現場所見，台上背景和講台以藍色為主，寫有「中國共產黨第二十次全國代表大會精神宣講會」，另外放置長枱，並擺有沈春耀和謝伏瞻的名牌；台下則設有幾百個座位。李家超表示，特區政府在中共二十大舉行之後，在香港舉辦多場宣講會，今次宣講會的兩位重量級嘉賓，對二十大報告所展現的治國理政新理念、新戰略十分熟悉，他們的講解將令大家對二十大精神有更深刻的認識。
李家超：正確了解二十大有助實踐一國兩制
國家主席習近平在二十大報告中強調，一國兩制必須長期堅持，李家超指出，二十大精神關係到國家與香港的未來發展，及一國兩制的行穩致遠，又指，香港回歸以來，經歷多次挑戰，每次都是在中央支持下浴火重生。當前國際形勢複雜多變，香港既有機遇及挑戰，未來5年是香港開創新局面的關鍵期，必須把握大勢，提升競爭力，而正確了解二十大精神，將有助實踐一國兩制行穩致遠，有助香港更好融入國家發展大局。
李家超提出3點期望，包括大家必須要深入理解二十大報告的內容，例如有關一國兩制的重要論述，又希望出席宣講會的各界人士，將學習二十大報告的工作輻射出去，帶到不同界別，並在各自崗位上著力發展經濟，推動創新，改善民生。