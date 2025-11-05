二十載同行 開啟無限可能 共惜．共融．共創

適逢領展房託上市二十周年，領展推出「領展二十周年傑出學生獎學金」，以表揚優秀中學生，同時鼓勵他們積極投身於學校及社區事務。

說起領展，很多市民都會聯想到公共屋邨的商場、經翻新過的鮮活街市、以及遍布全港的停車場網絡。這些熟悉空間背後，連繫著百萬人的生活日常。社區商業與民生發展相輔相成，領展因此一直積極參與社區建設，優化旗下設施，讓居民享受更舒適的生活，同時投放資源回饋社區，提升居民的幸福感及歸屬感。

走進不同地區，你會發現領展除了經營商場，更致力打造富有地方特色的公共空間。無論年齡、身體狀況或經濟能力如何，居民都能方便使用，為生活增添活力及色彩，也讓這些地方成為社區聚腳點。

除了營造空間，領展也著眼於社區的未來。透過旗艦慈善及社區參與項目「愛．匯聚計劃」，領展與社福機構攜手，聚焦環境可持續發展、共融及活齡社區，以及青少年培育三大主題，實施多元創新項目。每年，領展將相等於上一個財政年度之物業收入淨額最多0.25%款項，撥捐「愛．匯聚計劃」。自2013年推出以來，累計撥款超過1.74億港元，支持逾200個項目，惠及120間社福機構，超過2,000萬人受惠，成為連繫社區的重要橋樑。