二十載同行 開啟無限可能 共惜．共融．共創

說起領展，很多市民都會聯想到公共屋邨的商場、經翻新過的鮮活街市、以及遍布全港的停車場網絡。這些熟悉空間背後，連繫著百萬人的生活日常。社區商業與民生發展相輔相成，領展因此一直積極參與社區建設，優化旗下設施，讓居民享受更舒適的生活，同時投放資源回饋社區，提升居民的幸福感及歸屬感。
走進不同地區，你會發現領展除了經營商場，更致力打造富有地方特色的公共空間。無論年齡、身體狀況或經濟能力如何，居民都能方便使用，為生活增添活力及色彩，也讓這些地方成為社區聚腳點。
除了營造空間，領展也著眼於社區的未來。透過旗艦慈善及社區參與項目「愛．匯聚計劃」，領展與社福機構攜手，聚焦環境可持續發展、共融及活齡社區，以及青少年培育三大主題，實施多元創新項目。每年，領展將相等於上一個財政年度之物業收入淨額最多0.25%款項，撥捐「愛．匯聚計劃」。自2013年推出以來，累計撥款超過1.74億港元，支持逾200個項目，惠及120間社福機構，超過2,000萬人受惠，成為連繫社區的重要橋樑。
在推動社會項目時，領展注重與自身業務的結合，讓善意更能落地。例如2016年起支持惜食堂，在旗下39個鮮活街市回收剩食，同時在16個商場內設置食物收集箱，收集市民捐出安全仍可食用的食品，製作飯餐及食物包予有需要的長者及家庭。這不只減少浪費，更可透過食物傳遞關懷。領展也善用商場的戶外空間，與環保協進會合作打造了十個社區蝴蝶園，邀請當區居民一同參與維護，讓人與自然更緊密共生，同時增加社區歸屬感。
面對新一代銀髮族的需要，領展認為只要給予合適的平台，長者一樣能為社會發揮積極影響。多年來，領展支持社福機構Arts’ Options，透過表演藝術發掘長者的戲劇天份，讓他們在舞台上綻放光芒。學員們更曾遠赴英國、新加坡作公開演出，讓世界看見香港長者的活力與風采。領展亦與商戶合作推廣軟餐，及聯同同大學於各區商場內設立「流動吞嚥評估站」，協助長者重拾飲食樂趣，享受更自在的退休生活。
培育年輕一代，是社會持續向前的關鍵。自2015年起，領展設立「領展大學生獎學金」，至今已頒授逾2,000個獎學金，予家庭中三代首位入讀香港本地大學的學生。領展希望這筆獎金不僅是一份資助，更能成為年輕人成長的平台。透過「領展同學會」舉辦的職涯工作坊、環保義工服務、文化共融活動，甚至暑期實習機會，讓年青人在探索未來同時，更懂得認識自己，關懷社會。
踏入上市二十周年，領展特別推出「領展二十周年傑出學生獎學金」，表揚100位學業優異、積極貢獻學校及社區的中學生。這些新生代更以「活齡社區」為主題，設計創意方案，以行動詮釋對長者生活需求的理解，為共融社會注入新構想。
一直以來，領展始終以「連繫好生活」為使命，與社區一同成長。邁向新的二十年，領展將繼續以更多創新協作模式，與社區夥伴攜手應對社會不同需求，讓每個人都能在日常中感受更美好的生活。