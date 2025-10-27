二手平台賣家收追稅通知　稅務局：6因素判斷是否屬經營

早前有不少網民反映，曾在二手平台出售物品後，收到稅務局要求申請商業登記，以及補回稅款的通知。有網民甚至向稅務局主動舉報，指30個二手平台帳號懷疑無申請商業登記，以及未有繳交利得稅，事件在網上引起熱議。《am730》記者就二手平台出售物品是否需要納稅，以及否需要辦理商業登記，近日向稅務局查詢，局方有以下最新回應。

稅務局：考慮6因素來判斷收益是否屬於經營性質

稅務局回覆《am730》表示，根據《税務條例》，任何人如在香港經營任何行業、專業或業務而於香港產生或得自香港的應評税利潤，當中售賣資本資產所得的利潤除外，便須繳交利得税。稅務局提及，會考慮以下因素來判斷收益是否屬於經營性質，包括交易頻率；持有出售物品的時間；出售物品以現況或在加工後出售；出售物品的性質，該出售物品是一批或分批出售；納稅人購買時的意圖，例如出售物品是否在待售時納稅人享受；出售的動機。