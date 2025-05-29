二手拍賣網Carousell賣喉糖 女子按釣魚連結失65萬元

一名女事主近日在旋轉拍賣網站(Carousell)上放售潤喉糖，騙徒假扮買家聯絡，並要求事主提供電郵以收取貨款。事主之後收到騙徒假冒Carousell發出電郵，並附釣魚連結，她不疑有詐按入連結，再按指示指示輸入銀行帳戶資料，其後發現65萬元的銀行存款被轉走。

再有市民疑透過拍賣網站出售貨品遭詐騙。警方過去一周接獲逾40宗涉及拍賣網站Carousell(旋轉拍賣)的騙案，涉款超過460萬元。有事主透過拍賣網放售潤喉糖，按入釣魚連結，失款65萬元。警方提醒，Carousell不會要求用戶提供電郵作付款，按電郵連結前亦要留意，以免受騙。

警方於本月19日，接到一名38歲女子報案，指在Carousell轉售一支電動牙刷，有「買家」表示對貨物感興趣，報稱會透過網上付款，同時發出一條付款連結給予受害人，據悉連結內有「保障賣家」字眼。

女子信以為真輸入個人銀行資料及一次性密碼，其後收到銀行SMS短訊，始知戶口內80萬元被轉到另一人的轉數快戶口。初步相信賣家收到結連為釣魚連結。

警方提供有關Carousell網購貼士，指Carousell絕不需要求用戶提供電郵地址以進行付款；官方網址以「carousell.com」或「carousell.com.hk」結尾；在網購時，應先查核買賣雙方的背景，例如專頁建立日期及評價等；切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結；要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心。