二手樓價重回7年前 1月指數再跌1.57% 9個月累降13.5%

本港私樓樓價跌勢未止！政府最新樓價指數顯示，今年1月私人住宅售價指數報306.4點，較去年12月的311.3點跌1.57%，連跌9個月並跌至2016年11月以來新低，回復7年前水平；而私樓租金則終止12個月升勢，上月按月微跌0.26%。中原集團創辦人施永青料樓市跌勢尚未完結，如果今日公布的《財政預算案》「撤辣」，樓市有機會企穩，否則會「跌深啲」。 差餉物業估價署公布最新私人住宅臨時數字，上月私人住宅售價指數報306.4點，連續第九個月下跌，亦為2016年11月報306.7以來新低，如比較去年同期則下跌9.4%。按單位面積劃分，面積不多於1,076平方呎的A、B和C類中小型單位上月指數為307.8點、面積1,076平方呎或以上的D、E類大型單位報274.7點，兩者按月和按年同樣分別下跌約1.6%和9.4%。租金指數上月則終止12個月升勢，報185.5點，按月微跌0.26%。中小型和大型單位跌勢相若。

施永青：租務市場走勢要再觀察 施永青向本報強調，樓市跌勢尚未完結，整個形勢都對樓市很不利，又稱私樓指數下跌並不是新消息。就租金指數同樣下跌，他認為跌勢輕微，並表示農曆新年前租務市場一向較彈性、「最旺都係新學期開始之前」，加上會「時升時跌」，現階段不宜判斷租務市場出現跌勢，需要再觀察一段時間。新一份《財政預算案》今日發表，施永青相信如果「撤辣」可令樓市「有機會企穩」，「如果唔出撤辣就一定跌深啲。」 利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，樓價持續下跌與新盤仍以低價爭佔市場份額有關，令二手業主放盤叫價仍然受壓，又相信港股期內不斷尋底窒礙整體氣氛。展望2月份的指數，他估計因港股一度跌穿1.5萬點大關和適逢新春傳統節慶，有機會續跌約1%，估計最快下月才可轉緩持平，同時相信《財政預算案》若能一如市場期望有大幅「減辣」甚至撤辣，可推動交投顯著轉旺和帶動樓價逐漸止跌回穩，否則樓市仍會表現不濟。另外，陳海潮料租金走勢僅屬季節性淡市稍為回氣，上半年租金走勢應仍可維持穩中向好走勢。