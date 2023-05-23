二次傷害！騙徒假冒警方「防騙視伏App」訛稱可退騙款圖呃「保證金」

騙徒手法多變，更會針對市民生活所需不斷假冒成不同身份或網站，今次更打警方主意，透過假冒警方打擊騙徒的「防騙App」尋找目標！警方指，近日有騙徒透過釣魚短訊，聲稱可退還一宗內地在2021年破獲網絡電信詐騙案的騙款，誘騙收訊人進入假網站，安裝假冒警務處的「防騙視伏App」，繼而以假App內的客戶服務功能，向目標騙取「保證金」。警方指，已將假網站下架，暫未發現有市民受騙，亦未有人被捕。
網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，該釣魚短訊是假借內地在2021年破獲一宗網絡電訊詐騙案為主題，聲稱已追回大額騙款及可向受害人發還款項，以誘騙收訊人和騙案的受害人進入假網站，安裝偽冒「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取款項。偽冒程式會要求用戶輸入姓名和地址等個人資料，以及曾經被騙的案件類型和損失金額，並要他們存入受騙金額的15%至100%到銀行作為保證金，聲稱存入保證金越高，能夠取回的騙款愈多、時間愈短。陳純青强調，不論香港警方和內地執法機關都沒有相關機制，希望市民時刻保持警覺。警方表示，這種詐騙手法近日才開始使用，目前有關網站已被移除，暫時未收到市民報案有損失，亦沒有人被捕。
假App用簡體字 具匯款功能
網罪科總督察葉卓譽補充，偽冒「防騙視伏App」整體結構大致與官方的相同，惟部分資訊和需要市民提供的資料截然不同。其中，偽冒「防騙視伏App」會用上假網站域名，而並非官方網站CyberDefender.hk，而且假App的安裝版面使用簡體字，設計亦比較簡陋，下載時需要用戶給予特定存取權，才能成功安裝，而且設計亦多了客戶服務及「我的錢包」等匯款功能。
警方提醒市民辨別真假「防騙視伏App」三大要點，包括防騙視伏App絕對不會獲取用戶的個人資料，亦不設登入和客戶服務功能；其次，防騙視伏App只能透過三個官方應用程式平台和警方網站下載；第三，內地執法機構絕不會遠程取證或透過電話辦案，更不會要求當事人以轉賬或匯款方式繳付保證金。
警方強烈譴責有人假冒警務處招搖撞騙，斥騙徒不但二次傷害騙案受害人，亦藉機打擊警方公信力。同時呼籲市民切勿點擊可疑短訊或電郵內連結，亦不要登入未經查證的網站；若網站要求提供個人資料或信用卡資料，應保持警覺；如果懷疑被騙，應保留相關電郵或訊息，盡快致電18222熱線或報警求助。