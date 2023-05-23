二次傷害！騙徒假冒警方「防騙視伏App」訛稱可退騙款圖呃「保證金」

騙徒手法多變，更會針對市民生活所需不斷假冒成不同身份或網站，今次更打警方主意，透過假冒警方打擊騙徒的「防騙App」尋找目標！警方指，近日有騙徒透過釣魚短訊，聲稱可退還一宗內地在2021年破獲網絡電信詐騙案的騙款，誘騙收訊人進入假網站，安裝假冒警務處的「防騙視伏App」，繼而以假App內的客戶服務功能，向目標騙取「保證金」。警方指，已將假網站下架，暫未發現有市民受騙，亦未有人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，該釣魚短訊是假借內地在2021年破獲一宗網絡電訊詐騙案為主題，聲稱已追回大額騙款及可向受害人發還款項，以誘騙收訊人和騙案的受害人進入假網站，安裝偽冒「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取款項。偽冒程式會要求用戶輸入姓名和地址等個人資料，以及曾經被騙的案件類型和損失金額，並要他們存入受騙金額的15%至100%到銀行作為保證金，聲稱存入保證金越高，能夠取回的騙款愈多、時間愈短。陳純青强調，不論香港警方和內地執法機關都沒有相關機制，希望市民時刻保持警覺。警方表示，這種詐騙手法近日才開始使用，目前有關網站已被移除，暫時未收到市民報案有損失，亦沒有人被捕。