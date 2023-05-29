互助機制運送安排商討現樽頸 盧寵茂：繼續「港器官港用」

器官捐贈中央登記名冊取消人數近期有增加，醫務衛生局長盧寵茂重申，市民登記或取消全屬自願，又稱正與內地研究設立的跨境器官移植互助機制不會因謠言退縮，日後亦不會影響兩地各自現有的器官分配制度。另外，市民現可在「智方便」查閱是否已於中央名冊登記。

政府留意到近日取消器官捐贈中央登記名冊的數字大幅增加，日前要求警方跟進。盧寵茂昨出席一個有關器官捐贈的活動後強調，所有調查皆針對造謠作假人士的行為，又指最重要是市民應支持「大愛精神」、支持器官捐贈。他並稱，正與內地研究建立的跨境器官移植互助機制，絕不會影響兩地各自現有的器官分配制度、輪候優次，會繼續「港器官港用」。