互助機制運送安排商討現樽頸 盧寵茂：繼續「港器官港用」

器官捐贈中央登記名冊取消人數近期有增加，醫務衛生局長盧寵茂重申，市民登記或取消全屬自願，又稱正與內地研究設立的跨境器官移植互助機制不會因謠言退縮，日後亦不會影響兩地各自現有的器官分配制度。另外，市民現可在「智方便」查閱是否已於中央名冊登記。
政府留意到近日取消器官捐贈中央登記名冊的數字大幅增加，日前要求警方跟進。盧寵茂昨出席一個有關器官捐贈的活動後強調，所有調查皆針對造謠作假人士的行為，又指最重要是市民應支持「大愛精神」、支持器官捐贈。他並稱，正與內地研究建立的跨境器官移植互助機制，絕不會影響兩地各自現有的器官分配制度、輪候優次，會繼續「港器官港用」。
政府將繼續解說識穿謊言
盧寵茂續說，只有當器官捐出後但在港未能配對合適病人，才會動用機制的第二層作分配，既善用這麼罕有的資源，亦完成捐贈者崇高的大愛理念。他重申，政府不會因為社會出現謠言而退縮，當局會繼續解說識穿謊言，以及讓市民明白內地的器官移植已今非昔比、進步很多，達到國際水平。
至於互助機制的詳情，盧寵茂在一個電視節目表示，兩地正就運送流程處於討論的「樽頸位」，包括由哪些交通工具運送、成本和安排由哪一方負責等。他又說，從醫學角度而言捐贈器官是崇高理念，不希望違反家屬意願，因此對於改為「預設默許捐贈」有保留。
即日起「智方便」查登記情況
另外，坊間早前發現市民未能在中央登記名冊網站內，簡易查閱登記情況，而登記或取消的申請過程亦毋須驗證。衛生署宣布，已登記「智方便」的市民昨起可在該程式新增的「中央器官捐贈登記名冊(查閱登記狀況)」服務，查閱自己是否已在中央名冊登記。政府並重申，正繼續檢視名冊系統的登記及取消申請流程，適時將更新系統及改善相關流程。