五一遊行｜黃迺元撤回申請　鄧炳強：若無能力確保安全屬負責任做法 (更新)

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪申辦五一遊行，而「香港五一遊行2023(申請中)」專頁，指黃迺元今早(26 日)失蹤。專頁在下午 1 時左右發表杜振豪署名的公開信，指黃迺元已恢復自由，「他未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，並且已經簽紙取消遊行申請，「但限於《港區國安法》第63條，無辦法透露詳情。」杜振豪指，黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，「我完全理解及支持他的決定」，亦指決定申請時，已有預料「故事會如此發展」，但「希望香港人繼續堅持我們相信的價值。」至於正率團訪問北京的保安局長鄧炳強回應時，沒有正面回應警方或國安處有否聯絡黃迺元，僅指任何人若不能確保遊行安全，取消屬負責任的做法。

無回應警國安處有否聯絡黃迺元

《文匯報》今日獨家報道，指黃迺元自行撤回早前提交的「五一遊行」申請。對於警方或國安處有否聯絡黃迺元，正率團訪問北京的鄧炳強未有正面回應，他說由於是組織者決定取消，實際原因要問相關人士，強調若任何人衡量過認為沒有能力確保遊行安全有序進行，取消申請是負責任做法，稍後警方會提供進一步的資料給公眾。

他又舉《基本法》條文，聲稱《基本法》確保市民有公衆集會和遊行示威權利，但要確保在安全和不影響他人情況下進行，當局批出申請時會施加舉辦條款。他另提到，訪京期間拜訪不同內地部委，總結2019年事件的經驗，認為本港仍有國家安全風險，重申《基本法》23條立法除了是憲制責任，亦有實際需要，當局正在進行有關籌備工作。

前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪以個人名義，向警方申請舉辦「五一遊行」，其為今次活動開設的社交專頁今早(26日)發布貼文，指「黃迺元無故失去蹤影」，有傳媒報道指，杜振豪向傳媒表示黃迺元被警方帶走協助調查或拘捕，暫時未知道他身在何處。