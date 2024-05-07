五一黃周金76.6萬內地客訪港 旅遊業界︰惡劣天氣下人數超預期

一連5日內地五一黃金周周日結束，文化體育及旅遊局長楊潤雄總結情況指，內地旅客有76.6萬人次，符合最初的估算，重申為香港經濟帶來超過20億港元的消費收益。旅遊業界指，連日大雨及惡劣天氣，訪港內地客人數是超符預期，並建議加強推動大灣區與港澳聯遊，吸引更多內地及國際長途客。 楊潤雄說，黃金周期間，整體內地旅客入境數字符合預期，出入境口岸以及各方面的接待旅客工作整體運作暢順。入境處錄得合共約76.6萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日約15.3萬人次，較去年五一黃金周高22%。

政府指，內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約19.2萬人次訪港；平均最多內地客透過高鐵西九龍管制站入境，其次為落馬洲支線管制站。訪港旅客足跡遍布本港各個主要旅遊景點，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車及西九文化區等。 旅議會主席徐王美倫說，對訪港人數感到滿意，並指自己亦感到街上人流增加。她稱，近日香港有雨，煙火匯演可如期舉行，旅客亦感到開心，天雨時或令部分旅客走入商場，有利整體零售收益。她指，現時不少內地旅客會透過如小紅書等社交平台，自行尋找來港「深度遊」的旅遊攻略，但她坦言透過這些平台宣傳有難度。