五一黃周金76.6萬內地客訪港 旅遊業界︰惡劣天氣下人數超預期

一連5日內地五一黃金周周日結束，文化體育及旅遊局長楊潤雄總結情況指，內地旅客有76.6萬人次，符合最初的估算，重申為香港經濟帶來超過20億港元的消費收益。旅遊業界指，連日大雨及惡劣天氣，訪港內地客人數是超符預期，並建議加強推動大灣區與港澳聯遊，吸引更多內地及國際長途客。
楊潤雄說，黃金周期間，整體內地旅客入境數字符合預期，出入境口岸以及各方面的接待旅客工作整體運作暢順。入境處錄得合共約76.6萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日約15.3萬人次，較去年五一黃金周高22%。
政府指，內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約19.2萬人次訪港；平均最多內地客透過高鐵西九龍管制站入境，其次為落馬洲支線管制站。訪港旅客足跡遍布本港各個主要旅遊景點，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車及西九文化區等。
旅議會主席徐王美倫說，對訪港人數感到滿意，並指自己亦感到街上人流增加。她稱，近日香港有雨，煙火匯演可如期舉行，旅客亦感到開心，天雨時或令部分旅客走入商場，有利整體零售收益。她指，現時不少內地旅客會透過如小紅書等社交平台，自行尋找來港「深度遊」的旅遊攻略，但她坦言透過這些平台宣傳有難度。
五一黃金周，只有約570個內地團訪港，比預算的680至800團少。徐王美倫認為，是受廣東省天氣影響；她續指除大灣區外，剛開放自由行的青島及西安旅客都逐步增加，期望十一國慶期間，天氣良好，本港旅遊業的情況亦會更佳。
旅遊界立法會議員姚柏良指，「如何將人流變財氣，這個未來旅遊業界、零售、餐飲等各行各業要想的。」又指，大灣區的城市各有賣點，若能將大灣區與港澳聯遊，不論內地或海外長途客均具吸引力。
分析︰中價酒店房價較疫前落後3.4%
政府指根據酒店業界的初步統計資料，五一黃金周酒店整體入住率超過85%。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事林天智表示，本港酒店實際平均房租大致回復至疫情前水平，今年首季，甲級高價酒店的實際平均房租達2,411元，較2018年首季升10.8%，而乙級高價酒店(1,125元)及中價酒店(758元)分別落後2.3%及3.4%。入住率方面，今年首季與2018年首季相比，甲級高價酒店的入住率77%、低12%；乙級高價酒店入住率87%、低5%；中價酒店低4%(入住率為88%)。林天智稱，本港酒店疫後復甦策略各有不同，高端酒店通常傾向維持較高的房價，而由於價格為經濟型酒店主要賣點之一，這類酒店對價格較為敏感，通常願意降低房價增加入住率，預料若果本港能吸引更多過夜旅客，整體酒店入住率會有進一步增長潛力。