五一黃金周｜入境處料假期逾460萬人次進出香港 林世雄：感謝勞工界人士

林世雄表示，踏入勞動節長周末假期，入境處預料會有超過460萬人次經各個管制站進出香港。其中，羅湖和落馬洲支線是兩個最繁忙的管制站，運輸署和港鐵公司會保持緊密合作，密切監察人流，按需要實施乘客管理措施和調整服務，確保港鐵站和口岸的運作高效而有秩序。他又感謝勞工界人士，一直為香港的繁榮和經濟發展作出重大貢獻。

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

林世雄：羅湖和落馬洲支線是最繁忙管制站

內地五一黃金周長假期由今日（29日）開始，運輸及物流局局長林世雄在社交平台發文表示，前往羅湖和港珠澳大橋管制站視察，入境事務處預料會有超過460萬人次進出香港。

入境處：截至早上 10 時逾 73,000 人次入境

入境處表示，截至早上10時，超過73,000人次入境；而出境人次則為超過71,000人。入境方面，經落馬洲口岸佔最多，佔逾1.3萬人次；其次是羅湖口岸，約為1.2萬人次。高鐵西九龍站及深圳灣均錄得超過9,000人次入境，經機場入境人次亦有約7,600人次。

至於經各口岸出境人次，截至早上10時，經機場出境佔最多，佔逾1.5萬人次；其次是羅湖口岸，約為1.2萬人次。經深圳灣及港珠澳大橋出境均錄得超過8,000人次出境，而高鐵西九龍站人次亦佔約7,000人次。