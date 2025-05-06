五一黃金周｜內地客創疫後新高　林建岳：所有旅客都是珍貴客人

入境處數據顯示，今年五一黃金周最少有91萬人次內地客來港。香港旅遊發展局主席林建岳表示數字疫後新高，既是受惠於中央接連推出多項旅遊業措施，也充分反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。他又指旅發局將打造更多旅遊產品，充分展現香港旅遊魅力。
應做到無處不好客
林建岳強調，不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，所有來港旅客都是珍貴客人，都應以禮相待，做到無處不好客。香港理應接待好來港旅客，為旅客都留下美好印象，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。另外，林建岳提出針對不同旅客要提供不同的適切服務，體現無處不周到。旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面服務。
加強打造和宣傳旅遊產品
最後，林建岳認為要進一步加強打造和宣傳旅遊產品，落實無處不旅遊。香港旅遊業需要不斷提升吸引力和競爭力，旅發局將進一步促進文體旅遊融合發展，繼續發掘香港的旅遊產品，開拓更多旅遊新項目，打造更多「必去」旅遊熱點，開發特色多元旅遊，並善用新媒體和科技，以新模式推廣香港的傳統習俗與人文風采，加強對精細旅遊產品的推介宣傳，不斷提升香港的旅遊魅力，吸引更多旅客來香港。