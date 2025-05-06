五一黃金周｜內地客創疫後新高　林建岳：所有旅客都是珍貴客人

入境處數據顯示，今年五一黃金周最少有91萬人次內地客來港。香港旅遊發展局主席林建岳表示數字疫後新高，既是受惠於中央接連推出多項旅遊業措施，也充分反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。他又指旅發局將打造更多旅遊產品，充分展現香港旅遊魅力。

應做到無處不好客

林建岳強調，不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，所有來港旅客都是珍貴客人，都應以禮相待，做到無處不好客。香港理應接待好來港旅客，為旅客都留下美好印象，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。另外，林建岳提出針對不同旅客要提供不同的適切服務，體現無處不周到。旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面服務。