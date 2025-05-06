五一黃金周｜內地客改去郊區　謝邱安儀：零售業界始終期望吸引為消費來港旅客

內地五一黃金周假期結束，香港零售管理協會主席謝邱安儀在香港電台節目《千禧年代》說，整體零售市道有升有跌，但升的相對較多，尤其因為去年五一期間天氣惡劣，基數較低，令今年五一黃金周整體零售銷售上升。

謝邱安儀：五天黃金周第三日之後生意回落不少

謝邱安儀指出，協會會員一致認為，五天黃金周只是頭兩日的零售情況較好只是頭兩日的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少，業界目前可以「跑數」的時間不長，仍然處於較困難狀況。

她說生意上升的種類包括化妝品及個人護理，下跌的類別包括服裝和電子產品；而現時旅客經常說「窮遊」，即使單價不算很高，旅客亦會著重性價比，不代表部分較高單價的類別沒有生意。

謝邱安儀提到，復活節假期較少內地旅客，而且有很多港人外遊，今個五一假期，多了港人留港，都帶動到比平時的周末有較好的生意額。