熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-06 12:30:00

五一黃金周｜內地客改去郊區　謝邱安儀：零售業界始終期望吸引為消費來港旅客

分享：
遊客在旺角行人天橋打卡拍照。 (中通社)

遊客在旺角行人天橋打卡拍照。 (中通社)

內地五一黃金周假期結束，香港零售管理協會主席謝邱安儀在香港電台節目《千禧年代》說，整體零售市道有升有跌，但升的相對較多，尤其因為去年五一期間天氣惡劣，基數較低，令今年五一黃金周整體零售銷售上升。

謝邱安儀：五天黃金周第三日之後生意回落不少

謝邱安儀指出，協會會員一致認為，五天黃金周只是頭兩日的零售情況較好只是頭兩日的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少，業界目前可以「跑數」的時間不長，仍然處於較困難狀況。

她說生意上升的種類包括化妝品及個人護理，下跌的類別包括服裝和電子產品；而現時旅客經常說「窮遊」，即使單價不算很高，旅客亦會著重性價比，不代表部分較高單價的類別沒有生意。

謝邱安儀提到，復活節假期較少內地旅客，而且有很多港人外遊，今個五一假期，多了港人留港，都帶動到比平時的周末有較好的生意額。

adblk5

被問到基於今次黃金周情況，是否適合再擴展更多自由行城市，她認為除了深圳等鄰近區域，見到較偏遠省市的內地旅客，如果一簽多行等政策可再開放至更多城市，一定會幫助到來港人流。

對於內地旅客消費模式轉變，改為去郊區，零售業界有否考慮在郊區設多些零售點，謝邱安儀說，這方面的討論暫時較少，旅客到郊區的目的未必是消費，主要是觀光及「打卡」，業界始終期望吸引多些為消費來港的旅客。

香港電台

5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad