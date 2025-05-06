五一黃金周｜內地旅客快餐店留宿　李家超：香港應歡迎各種旅客

李家超今日出席行政會議前見記者，總結今個內地五一黃金周吸引約110萬名旅客訪港，較去年同期增加22%，當中內地及非內地旅客分別增加20%及30%。單日最多旅客訪港的是5月2日，有約52萬名內地旅客，按年上升40%，當日的非內地旅客亦上升44%。李家超形容香港在黃金周下是丁財兩旺，市面喜氣洋洋，包括帶動酒吧及食肆生意，例如有蘭桂坊的酒吧表示生意增加40%至50%，有零售業界生意增加40%。

香港應歡迎各種旅客

對於有內地旅客「窮遊」，不再去名牌店大筆消費，晚上更加選擇在快餐店留宿。李家超認同內地有新旅遊模式，更會常態化。他強調香港是好客的城市，應歡迎各種旅客，並照顧不同的旅客體驗。香港有高端旅客，亦有非高端旅客，他相信香港歡迎旅客的形象會在各方面帶來好處，惠及香港整體經濟效益。

針對今次的入境人數，跨部門小組事前落實一系列措施，李家超認為各旅遊地點安全及有序，例如萬宜水庫人流眾多，但交通保持暢順。他要求各政策局及各相關部門與業界總結經驗，向跨部門節慶工作小組匯報。李家超要求改善各環節，包括檢討科技應用，加強人流壓力點電訊網絡流量、利用科技監測人流、網上提供輪候及人流資訊、提供網上預約排隊資訊。因應旅客新常態，李家超要求發展生態遊、「打卡」遊、地道美食遊，特別掌握「KOL」及內地媒體推介的旅遊地點變化，開拓新旅遊服務。