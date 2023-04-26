五一黃金周｜各口岸將加強人流管理　海關加強打擊強迫購物

下星期一便是「五一黃金周」，多個政府部門已著手預備接待訪港旅客的工作。政府發言人今日(26日)表示，相關部門在勞動節假期期間，會在各個管制站加強人手和協調運輸、通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位和加密交通班次等，另會成立跨部門聯合指揮中心監察各管制站情況等。

旅遊事務署周一(24日)再次召開會議，統籌不同部門在勞動節假期接待訪港旅客的預備工作。政府發言人指，旅遊業監管局一直提醒負責接待內地入境旅行團的旅行代理商，應盡量分散入境時間，並敦促代理商、店舖和餐廳等採取適當措施，有序管理旅客和旅遊巴。

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