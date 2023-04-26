五一黃金周｜各口岸將加強人流管理　海關加強打擊強迫購物

下星期一便是「五一黃金周」，多個政府部門已著手預備接待訪港旅客的工作。政府發言人今日(26日)表示，相關部門在勞動節假期期間，會在各個管制站加強人手和協調運輸、通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位和加密交通班次等，另會成立跨部門聯合指揮中心監察各管制站情況等。
旅遊事務署周一(24日)再次召開會議，統籌不同部門在勞動節假期接待訪港旅客的預備工作。政府發言人指，旅遊業監管局一直提醒負責接待內地入境旅行團的旅行代理商，應盡量分散入境時間，並敦促代理商、店舖和餐廳等採取適當措施，有序管理旅客和旅遊巴。
內地旅行團「逼爆」土瓜灣和紅磡
建議市民選非繁忙時間過關
旅監局長假期間會加派人手，巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，海關同期亦會加強巡查接待旅客的店舖，打擊強迫購物等不良營商手法。此外，旅遊事務署亦一直與廣東及深圳旅遊部門保持聯絡，就內地旅客來港的情況作溝通。
政府發言人又指，多區民政事務處在勞動節假期期間，將密切留意區內旅客人流情況，並會按實際情況加強相關地點的管理，各主要旅遊景點亦會作出人流管制。發言人預期，周六(29日)至下月3日過境客流將會遠比平日繁忙，呼籲計劃進出香港的內地旅客和香港居民，盡量於非繁忙時段過關。