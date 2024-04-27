五一黃金周｜城巴開篷觀光巴士加密服務　增設透明天幕細味風景

五一黃金周臨近，城巴開篷觀光巴士將於五一起擴展車隊規模，並加強班次至最密20分鐘一班車，引領顧客欣賞城市美景。此外，為配合市民及旅客於勞動節假期的出行需要，城巴將於5月1日加強城巴機場快線、口岸特快服務至最密7分鐘的班次，而本地旅遊路線亦將增加至少逾100班車，並安排後備車隊應付人潮。
開篷觀光巴士擴車隊 引進全新體驗
城巴開篷觀光巴士車隊將於五一黃金周披上奪目的黃色新裝隆重登場，當中3名新成員更會為旅客帶來更佳的景觀享受。巴士上層更增設透明天幕，無論陰晴都能360度細味城市的日夜美景。
此聞名於內地社交媒體的「落日飛車」在車隊備受遊客歡迎，擴大後能提供更頻密服務。香港夜繽紛重點路線H2K將於五一黃金周期間加強至最密20分鐘一班；H1號線「懷舊之旅」、H2號線「文化之旅」加強至最密半小時一班。善用全日票或夜遊票，旅客更能「隨上隨落」乘坐開篷巴士，時而在車廂定睛細看城市風貌，時而在心水景點探古尋今。
機場及口岸特快最密7分鐘一班車
另外，為迎接旅客暢遊香港，城巴將於五一黃金周期間加強城巴機場快線及口岸特快服務。城巴機場快線A21往市區方向將加強至最密7分鐘的班次，方便旅客由機場及港珠澳大橋直達油尖旺；B3X號線往來深圳灣口岸及屯門市中心提供最密7分鐘的班次，並已預留額外六輛後備巴士視乎客量增強服務。
本地旅遊路線更提供額外逾100班車應付出行需求。城巴挑選多條港島旅遊景點路線提供更頻密服務，包括赤柱65及260號線、山頂探索號15及X15號線、石澳9及X9號線等，鼓勵旅客善用城巴網絡能輕鬆前往各色名勝。