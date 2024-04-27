五一黃金周｜城巴開篷觀光巴士加密服務　增設透明天幕細味風景

五一黃金周臨近，城巴開篷觀光巴士將於五一起擴展車隊規模，並加強班次至最密20分鐘一班車，引領顧客欣賞城市美景。此外，為配合市民及旅客於勞動節假期的出行需要，城巴將於5月1日加強城巴機場快線、口岸特快服務至最密7分鐘的班次，而本地旅遊路線亦將增加至少逾100班車，並安排後備車隊應付人潮。

此聞名於內地社交媒體的「落日飛車」在車隊備受遊客歡迎，擴大後能提供更頻密服務。香港夜繽紛重點路線H2K將於五一黃金周期間加強至最密20分鐘一班；H1號線「懷舊之旅」、H2號線「文化之旅」加強至最密半小時一班。善用全日票或夜遊票，旅客更能「隨上隨落」乘坐開篷巴士，時而在車廂定睛細看城市風貌，時而在心水景點探古尋今。

機場及口岸特快 最密7分鐘一班車

另外，為迎接旅客暢遊香港，城巴將於五一黃金周期間加強城巴機場快線及口岸特快服務。城巴機場快線A21往市區方向將加強至最密7分鐘的班次，方便旅客由機場及港珠澳大橋直達油尖旺；B3X號線往來深圳灣口岸及屯門市中心提供最密7分鐘的班次，並已預留額外六輛後備巴士視乎客量增強服務。