五一黃金周｜堅尼地城海旁熱潮未過 珠海客自言窮遊香港「我哋窮所以唔過夜」

內地五一黃金周長假期正式展開，假期首日客如雲來，多區景點和打卡位都人山人海。有自言「窮遊香港」內地旅客認為住宿昂貴，難在港過夜；另有遊客指，他們來港行程都在內地社交平台物色「我只知幾個打卡點，當然僅來一日」，認為要多加宣傳、連接打卡點和景點，營造「一日都去不完」感覺，便是留客良方。

《am730》記者周四下午在小紅書推介的著名打卡點堅尼地城海旁視察，發現該打卡點熱潮未過，旅客源源不絕，想影張靚相都要排數十分鐘！來至上海的蔡小姐便是特意來到海旁打卡的旅客之一，她提到，今次是她事隔八年再次來到香港，稱香港雖人多，但十分乾淨，早前因為看到小紅書上有關香港的美景，因此決定在黃金周來港一天，餘下假期就會在深圳度過。