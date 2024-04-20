五一黃金周｜姚柏良料旅客增三成　邵家輝倡海味街設立牌坊吸引「打卡」

五一黃金周將至，旅遊界立法會議員姚柏良在一個電台節目中表示，業界對今年黃金周充滿期待，自從去年通關後，復蘇步伐穩步上揚，期待旅客量較去年增加三成。出席同一節目的批發及零售界立法會議員邵家輝說，旅客消費模式已改變，建議研究在不同地區打造深度遊景點，例如在上環海味街設立牌坊，吸引旅客「打卡」。

姚柏良指，青島及西安自3月開放成為自由行城市後，旅客錄得可觀的增幅，但相信五一期間的客量不會突然大爆發。他說，上星期與政府官員開會，提出希望過關流程暢順，避免有較多旅行團使用的香園圍口岸和港珠澳大橋，出現大排長龍情況，本港各界亦要共同努力，做好「好客之都」形象。他又指，出境數字比入境人數多，旅遊有出有入是很正常，不應堆怨港人外遊，因為港人出外「唞唞氣」之後回港繼續拼搏工作，是固有模式。