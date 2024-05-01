五一黃金周｜截至下午9時錄17.3萬內地旅客訪港　最多人使用羅湖口岸

【22:30更新】今日(1日)是五一黃金周首日，截至下午9時，共有逾68.9萬人次經各管制口岸出入境，其中內地入境旅客錄得17.3萬人次，最多內地旅客取道高鐵西九龍站入境(4.59萬人次)，其後依次為落馬洲支線(2.93萬人次)和羅湖管制站(2.69萬人次)。
陸路管制站出入境人次方面，最多人使用羅湖管制站，達逾12.9萬人次，其次為落馬洲支線和高鐵西九龍站管制站，分別為11.8萬和8.5萬人次。
入境處日前預計今日為出入境高峰
內地五一黃金周假期正式展開。入境處長郭俊峯到羅湖口岸巡視。他表示，至上午10時，有4.3萬名內地訪港旅客，羅湖及落馬洲支線人流相對較多。他續指，原預料今早是過關高峰期，但或因天雨關係令旅客稍遲起行；他呼籲旅客不要在高峰時間過關，可以留意入境處手機應用程式的口岸實時過關資訊，選擇適當的口岸過關。為應令稍後或人流增加的情況，處方已安排人員取消休假，並在各關口增加200人員，亦會加開櫃位或通道疏導。
入境處日前預計五一黃金周將有590萬人次經各管制站進出香港。今日為出入境高峰，預計約有100萬人次進出香港，其中羅湖管制站人流最多，又預料早上10時至中午12時最繁忙，呼籲市民和旅客盡量避開出入境高峰時段過關。