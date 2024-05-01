五一黃金周｜截至下午9時錄17.3萬內地旅客訪港　最多人使用羅湖口岸

入境處日前預計今日為出入境高峰

內地五一黃金周假期正式展開。入境處長郭俊峯到羅湖口岸巡視。他表示，至上午10時，有4.3萬名內地訪港旅客，羅湖及落馬洲支線人流相對較多。他續指，原預料今早是過關高峰期，但或因天雨關係令旅客稍遲起行；他呼籲旅客不要在高峰時間過關，可以留意入境處手機應用程式的口岸實時過關資訊，選擇適當的口岸過關。為應令稍後或人流增加的情況，處方已安排人員取消休假，並在各關口增加200人員，亦會加開櫃位或通道疏導。