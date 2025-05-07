五一黃金周 新鴻基地產旗下12大商場斥800萬推廣 成功帶動人流及生意額顯著升幅

在剛結束的勞動節假期，成功吸引逾90萬人次內地旅客來港，為了進一步帶動消費，新鴻基地產旗下12大商場斥資800萬推出多項旅客專屬禮遇，當中包括聯乘內地4大熱門平台派發出行禮包、與美妝及珠寶品牌合作舉辦主題活動派送優惠、聯同鄰近酒店推出旅客專享折扣，以及大額消費獎賞等活動，令人流和銷售分別錄得10%及12%升幅，各大商場食肆預訂亦趨爆滿，預料銷情於節日檔期持續向好。
適逢市面零售氣氛理想，新地旗下12大商場不但推出多頂主題活動外，亦針對旅客推出多元化獎賞，如鄰近羅湖口岸的上水廣場特設「智能美妝點餐機」，分析五官風格兼推薦個人化美妝組合，並送出品牌小禮及美妝優惠券；另設「旅客Shopping狂賞」，配合消費門檻回贈電子禮券，吸引旅客即時消費。將軍澳中心則聯乘場內80多間商戶推出黃金週低至1折優惠，更舉辦最高消費賞，送出iPhone 16 Pro Max 及HK$2,500商戶禮券(價值 HK$14,399)，刺激大額消費。
聯乘內地熱門平台推旅客獎賞 大派出行禮包
商場也相繼先後在各大平台，例如︰大眾點評、小紅書、高德地圖及支付寶等熱門平台派發旅客出行禮包，涵蓋零售、美食、交通等多重優惠，擴大消費客群。毗鄰深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及錦薈坊聯手推出「5.1黃金週購物賞」，除了送出旅客大禮包及以iPhone吸引大額消費客群，又利用內地熱門線上平台送出立減券及打車券帶動商場人流，同時亦策略性地向乘坐深圳地鐵13號線到深圳灣口岸過境的旅客送出額外獎賞，多管齊下吸引旅客到訪商場。
把握母親節商機 銷情預料持續升溫
新地旗下12大商場亦把握母親節商機，位於將軍澳坑口站的東港城推出母親節獻禮，The Point會員只要消費滿指定金額即可換領母親節精選禮品。位於將軍澳站及將南海濱的PopWalk天晉滙亦推出春日消費賞迎接旅客，送高達$2,200禮券獎賞，同時亦推出將軍澳南海濱遊主題活動，吸納親子家庭客慶祝母親節。此外，北角匯於5.1黃金週期間特別推出逾$6,000的旅客專屬禮遇，更於母親節當天於東岸板道舉行親子跑步活動及設多個打卡點，打造東岸板道首個親子跑步盛會。新蒲崗Mikiki 亦推出鮑魚及ITSU 按摩器等窩心禮品換領，並於母親節推出寵媽花藝工作坊、現場音樂表演及康乃馨換領，吸引顧客到場過一個溫馨母親節！
新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示：「今年五一黃金周期間人流暢旺，新地12大商場多個商場鄰近口岸，早前已積極部署旅客推廣策略，合共投放800萬元，透過與多個國內旅客熱門平台合作派發逾萬份禮遇，並聯同商戶及鄰近酒店推出一系列聯乘優惠，以多角度針對性吸納內地旅客。黃金周期間人流及銷售均錄得理想升幅，當中不少旅客更專程前往商場選購鐘錶金器、美妝、蔘茸海味等熱門產品，反映相關策略具成效，成功帶動整體商場表現。」
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