五一黃金周 新鴻基地產旗下12大商場斥800萬推廣 成功帶動人流及生意額顯著升幅

在剛結束的勞動節假期，成功吸引逾90萬人次內地旅客來港，為了進一步帶動消費，新鴻基地產旗下12大商場斥資800萬推出多項旅客專屬禮遇，當中包括聯乘內地4大熱門平台派發出行禮包、與美妝及珠寶品牌合作舉辦主題活動派送優惠、聯同鄰近酒店推出旅客專享折扣，以及大額消費獎賞等活動，令人流和銷售分別錄得10%及12%升幅，各大商場食肆預訂亦趨爆滿，預料銷情於節日檔期持續向好。

適逢市面零售氣氛理想，新地旗下12大商場不但推出多頂主題活動外，亦針對旅客推出多元化獎賞，如鄰近羅湖口岸的上水廣場特設「智能美妝點餐機」，分析五官風格兼推薦個人化美妝組合，並送出品牌小禮及美妝優惠券；另設「旅客Shopping狂賞」，配合消費門檻回贈電子禮券，吸引旅客即時消費。將軍澳中心則聯乘場內80多間商戶推出黃金週低至1折優惠，更舉辦最高消費賞，送出iPhone 16 Pro Max 及HK$2,500商戶禮券(價值 HK$14,399)，刺激大額消費。