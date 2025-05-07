五一黃金周｜旅客回復至疫情前九成　楊淑芬倡生態遊景點設配額制度

楊淑芬今早(7日)在港台節目形容，內地團數量勝預期是「開心的落差」，相信是受惠啟德體育園落成、大熊貓龍鳳胎，以及天氣理想、五一長假與佛誕假期相連。對於港鐵落馬洲站因網絡問題，令旅客未能啟用車票二維碼，她說情況不理想，相信當局會再檢討，而旅客有心理準備排隊需時較長，因此沒特別影響體驗。她又指出，多了旅客來港行山，本地生態遊有優化空間，某些地方可以討論實施配額制度，或以旅行團模式進出，管理人流。

訪港團難完全回到疫情前

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，內地團數字較去年有明顯增長，主要原因是旅客出行熱度提升，本港部分酒店的成本控制亦做得比往年好。他又指，不難實現全年4,900萬人次訪港旅客數字，但旅行團數目現時只及疫情前七成水平，相信較難完全回到疫情前。

無需再做承載力研究

職訓局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮在同一節目表示，本港目前無需要再做旅客承載力的研究。他解釋，難以科學化比較承載能力，因為當中涉及人性化考量，情況有如邀請賓客在家吃飯，可以坐逼一點。如果旅客如果突然一窩蜂到某個景點，該地方可能會迫爆，但本港整體承載力則沒有問題。另外，他對景點徵費有保留，雖然徵費對限制遊人數目的效果立竿見影，但會令旅客體驗不好，香港不宜採取此做法。