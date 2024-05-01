五一黃金周｜旅發局宣布維港煙火表演如期舉行　建議市民帶備雨具

旅發局煙火匯演是否如期舉行，在今日(1日)早上仍屬未知之數。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國早上在一個電台節目表示，除非有颱風襲港，否則船隻會如期出海；倘政府宣布煙火取消，顧客可選擇退款。導遊業則表示，入境旅行團數目沒有特別增加，行業未必能受惠。

葉定國又稱，除非有颱風襲港，否則船公司仍會如期派船出海；一旦當局宣布取消匯演，顧客可選擇退款或改期，亦可選擇退回差額，如期出海觀看維港夜景。他指，原預期五一黃金周的生意會較好，惟近來天氣持續不穩定，維港遊的訂座情況一直進展得很慢，每艘船載客量是350至400人左右，但今晚只有約200人訂座。不過他相信，隨著政府和旅發局加強各項宣傳及活動對旅客有吸引力。

旅遊業界：訪港旅行團留港日數減

香港旅遊業導師協會主席林志挺在同一節目稱，現時入境旅客接近疫情前水平，但訪港旅行團數目無特別增加，由以往全盛時期的每日300多團減至現時每日約100至200團。他指，旅行團留港日數減少，由以往過夜3至4晚減至目前2晚，甚至較多選擇即日來回，影響導遊收入；又指導遊考牌不容易，收入亦不穩定，難以吸引新人入行。