五一黃金周｜旅發局維港煙火表演如期舉行　大量市民於尖東海旁觀看

旅發局宣布，今晚(1日)在尖東尖沙咀海濱花園對開海面舉行的海上煙火表演將如期舉行。旅發局指，基於天文台最新天氣預測作出有關決定，並稱考慮到天氣持續不穩，建議市民旅客帶備雨具、留意天文台最新天氣消息，時刻注意安全。
【20:06更新】
煙火表演在晚上8時正開始，但早在晚上7時半時已有大批市民在尖東海旁等待。有商界在煙火表演前，聯同附近餐廳向客人派發飲品券，使用期長至8月尾，期望可延續煙火盛事的氣氛。在尖東海旁的餐廳負責人認為本港需要更多同類型活動，以刺激市民及遊客消費；又指，很開心煙火表演如期進行，雖天雨或影響市民外出用膳的意欲，但今晚已安排現場舞蹈表演，和調製中東特色飲品；因此他仍認為今晚會全場爆滿，營業額會較平時日均9.2萬元高。
尖沙咀廣東道下午人頭湧湧
【19:01更新】煙火表演晚上開始，但在中午已吸引旅客到訪。上海旅客吳先生和女友昨午3時到訪尖沙咀碼頭，他表示早前在小紅書了解到煙火表演資訊，因而選擇提早到尖沙咀一帶「一邊打卡一邊等」。吳先生表示，現場人流有點多，且現場指示不算清晰，「不知道哪個位於可以看到」；但他仍認為煙火表演是吸引的，且「情侶一起看很浪漫」。
另外，尖沙咀廣東道，以及油麻地一帶皆人頭湧湧。來至北京的余小姐及郭先生表示，他們會在留港兩天，到訪大平山、星光大道等小紅書介紹的景點走遍香港，「會去油麻地站， 但我也不知做甚麼，去到再感受一下」。他預算在香港花1萬元人民幣，吃好東西，隨後再到澳門繼續行程。
廣東旅客方先生和李小姐就會在港逗留3日，「我們第一天會看五月天演唱會， 第二日到迪士尼和山頂」；又指若不是有演唱會要看，就會去看煙火表演。他預料，自己會花費兩萬元人民幣，料最大的洗費為用購買周邊產品。
海上觀光船早上稱如無煙火可退款
旅發局煙火匯演是否如期舉行，在今日(1日)早上仍屬未知之數。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國早上在一個電台節目表示，除非有颱風襲港，否則船隻會如期出海；倘政府宣布煙火取消，顧客可選擇退款。導遊業則表示，入境旅行團數目沒有特別增加，行業未必能受惠。
葉定國又稱，除非有颱風襲港，否則船公司仍會如期派船出海；一旦當局宣布取消匯演，顧客可選擇退款或改期，亦可選擇退回差額，如期出海觀看維港夜景。他指，原預期五一黃金周的生意會較好，惟近來天氣持續不穩定，維港遊的訂座情況一直進展得很慢，每艘船載客量是350至400人左右，但今晚只有約200人訂座。不過他相信，隨著政府和旅發局加強各項宣傳及活動對旅客有吸引力。
旅遊業界：訪港旅行團留港日數減
香港旅遊業導師協會主席林志挺在同一節目稱，現時入境旅客接近疫情前水平，但訪港旅行團數目無特別增加，由以往全盛時期的每日300多團減至現時每日約100至200團。他指，旅行團留港日數減少，由以往過夜3至4晚減至目前2晚，甚至較多選擇即日來回，影響導遊收入；又指導遊考牌不容易，收入亦不穩定，難以吸引新人入行。