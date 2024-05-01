五一黃金周｜旅發局維港煙火表演如期舉行　大量市民於尖東海旁觀看

煙火表演在晚上8時正開始，但早在晚上7時半時已有大批市民在尖東海旁等待。有商界在煙火表演前，聯同附近餐廳向客人派發飲品券，使用期長至8月尾，期望可延續煙火盛事的氣氛。在尖東海旁的餐廳負責人認為本港需要更多同類型活動，以刺激市民及遊客消費；又指，很開心煙火表演如期進行，雖天雨或影響市民外出用膳的意欲，但今晚已安排現場舞蹈表演，和調製中東特色飲品；因此他仍認為今晚會全場爆滿，營業額會較平時日均9.2萬元高。

尖沙咀廣東道下午人頭湧湧

【19:01更新】煙火表演晚上開始，但在中午已吸引旅客到訪。上海旅客吳先生和女友昨午3時到訪尖沙咀碼頭，他表示早前在小紅書了解到煙火表演資訊，因而選擇提早到尖沙咀一帶「一邊打卡一邊等」。吳先生表示，現場人流有點多，且現場指示不算清晰，「不知道哪個位於可以看到」；但他仍認為煙火表演是吸引的，且「情侶一起看很浪漫」。

另外，尖沙咀廣東道，以及油麻地一帶皆人頭湧湧。來至北京的余小姐及郭先生表示，他們會在留港兩天，到訪大平山、星光大道等小紅書介紹的景點走遍香港，「會去油麻地站， 但我也不知做甚麼，去到再感受一下」。他預算在香港花1萬元人民幣，吃好東西，隨後再到澳門繼續行程。

廣東旅客方先生和李小姐就會在港逗留3日，「我們第一天會看五月天演唱會， 第二日到迪士尼和山頂」；又指若不是有演唱會要看，就會去看煙火表演。他預料，自己會花費兩萬元人民幣，料最大的洗費為用購買周邊產品。