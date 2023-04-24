五一黃金周 旅議會料60萬旅客訪港 八成屬自由行

五一黃金周將至，旅議會總幹事楊淑芬預計，本月29日開始至5月3日的五一長假期期間，約有60萬名旅客訪港，自由行佔八成，客量恢復至疫情前六成。早前業界估算行內尚欠最少5萬名勞工，她說旅遊業復甦需時，業界人手依然不足，加上航班緊絀，會繼續與政府相關部門協調，加強接待能力。

對於早前有招待內地客的平價團逼爆個別地區，影響當區民生，楊淑芬指，情況已大有改善，旅議會一直有向旅監局取得可接待旅行團的食肆名單，並鼓勵業界盡量分散在不同地區用膳，採用預約制度，以分流旅客。她估計五一黃金周不會出現個別地區人流和交通擠塞問題。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，根據目前資料顯示，今年「五一」長假期的訪港內地團，平均每天有約100至200團，只及疫情前三分一，亦只較「通關」後，每日平均80至150團多一點，主要來自大灣區城市，相信不會重現早前有地區逼滿等候用餐旅客的情況。他又指，現時餐廳選擇多了，加上五一團費較平常的貴一點，「團餐由40、50元，變為60、80元，加多20元已有很多選擇。」他估計因本港接待能力受限，最快今年暑假，內地團數量才能回復至疫情前水平。

