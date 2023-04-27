五一黃金周｜旅議會料8成內地客屬自由行　業界：房價飆升內地團延行程

內地五一黃金周長假周末(29日)展開，旅遊業議會總幹事楊淑芬今早(27日)接受電台節目時稱，估計由本周末至下周三會有約60萬人次內地客訪港，料8成屬於自由行，為疫前約6成。但由於酒店房緊張及交通預訂等相關因素，她指內地團數相信不會多於過以往周末，甚至比之前兩個周末少，料因此對某些地區的民生影響亦相對較低，「最大挑戰係自由行旅客，唔知佢哋來港時同去邊，關口點樣分散佢哋去市區要做好。」

五一房價大幅上升

而香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則表示，部份酒店房價在五一期間大幅上升，在油麻地、大角咀、荃灣和青衣等的酒店，房價部份由復常至通關初期的700多元。而在五一假期期間，酒店房價被加至每晚2,000多元，故以她了解，有內地團因此押後行程。旅遊業界擔心，旅客會因房價高昂，而會選擇在深圳或珠海過夜，縮短留港時間，減少在本港消費，情況不理想。