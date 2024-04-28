五一黃金周｜楊潤雄預告煙火表演或受驟雨影響　當日下午公布安排

五一黃金周將至，政府預計期間共有約590萬人次進出本港，包括80萬名內地旅客。旅發局在5月1日勞動節當晚，會在尖沙咀東對開維多利亞港舉行煙火匯演，但本港近日有雨和狂風雷暴，天文台更預測當日雨勢有時較大。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，要接受天氣欠佳影響旅客出門意欲的現實，當晚的煙火會否受影響亦要較遲才知道。

五一黃金周酒店訂房情況不錯 楊潤雄出席一個活動後表示，近幾天本港天氣的確「麻麻」，勞動節晚上的煙火表演會否受天氣影響，可能要當日下午才能正式宣布，希望訪港旅客要有心理準備，節目可能因天雨關係而改變。跨境交通方面，他稱不論在管制站接待以至其他交通安排，政府都已做好準備，有信心即使天氣不是很好，訪港旅客都會有個開心愉快假期。楊潤雄又指，五一黃金周的酒店訂房情況目前不錯，相信整體對帶動本港生意有幫助。