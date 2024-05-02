五一黃金周｜江玉歡：港深店舖倘類似　顧客為何要來香港唔去深圳？

五一黃金周首晚，維港有煙火匯演，內地旅客觀賞後評價兩極，有人讚煙火很美，但小紅書亦有不少人留下負評，指規模不似預期。立法會議員江玉歡稱，昨晚到10點尖沙咀已經人去樓空，質疑10分鐘煙火對香港經濟有多大幫助，「今後是否真的要隔月放煙火？」

過去數周到港深多個關口視察的江玉歡說，無論周末還是平日上下班時間，過關人數眾多，西九及蓮塘口岸停車場也旺場，但香港市區無論是尖沙咀或銅鑼灣，停車場已不再排隊。她指深圳的零售消費服務佳，無論是家居用品、衣履鞋襪或食物，付款後免費包送，加上拼多多及淘寶，認為香港人根本不用在港買生活用品。她指很多香港人在深圳訂製傢俬，由度尺到運送安裝只需兩至三周完成，價錢便宜一半。臨近五一，深圳商戶會發微信給香港客戶，提醒他們到深圳消費。她認為深圳商戶找對了銷售對象，用對了銷售手法，令香港顧客在深圳食買玩得開心。