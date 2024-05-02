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2024-05-02 14:48:11

五一黃金周｜江玉歡：港深店舖倘類似　顧客為何要來香港唔去深圳？

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江玉歡。(資料圖片)

江玉歡。(資料圖片)

五一黃金周首晚，維港有煙火匯演，內地旅客觀賞後評價兩極，有人讚煙火很美，但小紅書亦有不少人留下負評，指規模不似預期。立法會議員江玉歡稱，昨晚到10點尖沙咀已經人去樓空，質疑10分鐘煙火對香港經濟有多大幫助，「今後是否真的要隔月放煙火？」

過去數周到港深多個關口視察的江玉歡說，無論周末還是平日上下班時間，過關人數眾多，西九及蓮塘口岸停車場也旺場，但香港市區無論是尖沙咀或銅鑼灣，停車場已不再排隊。她指深圳的零售消費服務佳，無論是家居用品、衣履鞋襪或食物，付款後免費包送，加上拼多多及淘寶，認為香港人根本不用在港買生活用品。她指很多香港人在深圳訂製傢俬，由度尺到運送安裝只需兩至三周完成，價錢便宜一半。臨近五一，深圳商戶會發微信給香港客戶，提醒他們到深圳消費。她認為深圳商戶找對了銷售對象，用對了銷售手法，令香港顧客在深圳食買玩得開心。

尖咀銅鑼灣特色店買少見少 「十字路口多數是藥房」

江玉歡提出多個問題，問政府有否做過針對香港飲食、零售業的科學化調研，有否策略應對深圳出招。她又問香港是否在走國際化，指如果香港愈開愈多內地品牌食店和零售店，香港的形象和品牌還剩多少，如果香港與深圳的店舖類似，為何顧客還要來香港，唔揀去深圳？她又指尖沙咀和銅鑼灣的特色店買少見少，「十字路口多數是藥房」。

香港沒能力鬥平　倡吸年輕客、高消費商務客

對於香港旅遊業，江玉歡指「有點彷彿回到1980年代，還靠旅遊巴團」。她說深圳已經少見到旅遊巴，旅客憑鐵路和手機程式，就能在市內自由行，但香港仍要用大量旅遊巴接載旅行團，「點解唔能夠做多些潮遊、文化遊、矜貴遊？」

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她強調「香港絕對不能，也沒有能力鬥平」，認為應針對性吸引年輕客、高消費客、商務客和國際客群，「如果我們跟深圳搶同類客群，點夠人爭呢？」江補充，早前在深圳看到不少外國商務客，提醒香港必須更積極吸引商務和國際客群，否則到其他地方勝過香港時就後悔莫及。
 

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