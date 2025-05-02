五一黃金周｜至今逾26萬旅客按年升27%　羅淑佩：反映推廣有成效

羅淑佩見記者說，昨日有大約260團的內地入境團抵港，當中75%會在港過夜，秩序大致良好。一些熱門景點，例如萬宜水庫東壩，雖然仍有很多人前往，但在運輸署與公共交通營辦商增加小巴班次及載量後，秩序良好，亦有旅客選擇錯峰出行，相信體驗會更好。她相信未來幾天有更多活動，商場食肆有不少優惠，而星期一有長洲太平清醮及搶包山活動，希望與旅客共渡開心愉快的五一黃金周。

內地五一黃金周假期昨日展開，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，至目前為止，訪港旅客約有26萬5000人次，按年增長27%，當中內地旅目約為22萬2000人次，按年增長約22%；海外旅客增長更為明顯，大約有43000人次，按年增長五成，反映當局對海內外旅客的推廣有成效。

被問到政府會否增加郊遊的配套，羅淑佩說重視旅客體驗，但需要有平衡，認為簡單配套可做得更多更好。但如果大規模的配套如餐飲等，就需要商量探討，她鼓勵市民和旅客「多行幾步」，體驗香港山景之美，包括大自然和強身健體的美麗。

至於旅客消費方面，羅淑佩說，自從疫情後旅客消費模式的轉變全球皆然，香港與內地來往方便，旅客來港無論簡單或深度旅遊或是否過夜，當局都歡迎，認為應推陳出新，吸引旅客在港消費。

原文刊登於 香港電台