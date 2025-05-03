五一黃金周｜落馬洲站迫爆網絡崩潰　一度毋須拍卡出閘

五一黃金周剛展開，本港迎來大量內地旅客。不過，昨日因應在落馬洲站有大批旅客，令站內的流動數據及Wi-Fi未能應付，乘客未能出示手機車票二維碼，昨晚一度毋須拍卡出閘。
「小紅書」上看到大量乘客「迫爆」落馬洲站的圖片，有內地旅客甚至在網上呼籲「回頭是岸」。港鐵稱昨日早上時段在落馬洲的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，有較多乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。車站在晚上約9時45分至10時半間歇性採取乘客毋須拍卡出閘的安排，疏導人流；並實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘，以及暫停個別扶手電梯運作，以控制客流速度等。
車站Wi-Fi容量會多一倍
港鐵強調已聯絡電訊網絡供應商提升手機流動網絡數據的處理能力，同時安排工程提升車站的Wi-Fi容量，比起周五會多一倍，並會加派人手提醒過境旅客預先打開二維碼。乘客除了使用車票二維碼外，可考慮透過八達通或其他付費方式出入閘。若透過手機下載八達通應用程式，乘客可在出發時預先使用WeChat Pay為八達通增值，抵站後直接拍卡乘車。
運輸及物流局指十分關注事件，並一直與港鐵保持緊密聯繫，即時要求港鐵加強各方面的服務，以確保旅客出行順暢、安全。局方會持續監察落馬洲站及各口岸情況，並與交通營辦商緊密聯繫，以在旅客抵港及離港高峰期適時調整應對方案。