五一黃金周｜落馬洲站迫爆網絡崩潰　一度毋須拍卡出閘

五一黃金周剛展開，本港迎來大量內地旅客。不過，昨日因應在落馬洲站有大批旅客，令站內的流動數據及Wi-Fi未能應付，乘客未能出示手機車票二維碼，昨晚一度毋須拍卡出閘。

「小紅書」上看到大量乘客「迫爆」落馬洲站的圖片，有內地旅客甚至在網上呼籲「回頭是岸」。港鐵稱昨日早上時段在落馬洲的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，有較多乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。車站在晚上約9時45分至10時半間歇性採取乘客毋須拍卡出閘的安排，疏導人流；並實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘，以及暫停個別扶手電梯運作，以控制客流速度等。