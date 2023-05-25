五一黃金周｜西九文化區接待逾10萬人次入場　故宮博物館7月起取消周三派飛

西九文化區今（25日）舉行傳媒茶聚，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，「五一」假期，共接待逾10萬人次入場。此外，故宮博物館在7月起將取消周三派飛活動。
「五一」接待逾10萬人次入場
馮程淑儀指，自本港全面通關後，「五一」假期入場人次有增長，共接待逾10萬人次入場。其中故宮博物館接待了約2.8萬人次；M+博物館接待約7.4萬人次，當中有多位內地和海外訪客到訪。西九文化區兩間博物館的內地和海外訪客，合共佔比在3月達到3、4成，之後逐步上升，5月已逾半，達5成至5成半。
兩館合共獲逾4百萬人次入場
馮程淑儀表示，至於故宮博物館開館近11個月，錄得超過110萬人次到訪，會員計劃已累積近1.8萬會員及近400個贊助人；而M+博物館自2021年11月開館共16個月，若不計2022年1至4月因疫情閉館4個月期間，共錄得超過350萬人次，其中首個特別展覽「草間彌生：一九四五至今」，六個月展期共錄得超過28萬人次到訪；首個西九流行音樂節亦有約4萬觀眾參加70多場售票和免費音樂節目。
故宮博物館7月起取消周三派飛
此外，馮程淑儀提及故宮博物館在開幕首年已有12萬名弱勢社群及7萬名學生，在獲得贊助下免費到博物館參觀，用此方式可讓更多市民得以受惠；而故宮博物館館長吳志華則稱，現時每周三會有約2,800個免費門票名額供市民預約參觀，但領票後前來的市民卻只有1,200人，即出席率僅約4成，造成很大浪費，故館方將在開放第二年暫停此安排參觀。
西九管理局營運收入按年增逾7成
馮程淑儀談及西九管理局營運收入，表示按年增逾7成，按年增逾7成，故宮博物館、西九管理局大樓和藝術公園的所有樓面已全數租出，出租率達93%；M+博物館及香港故宮博物館最新收回成本比率約45%，高於大部分國際知名博物館；未經核數赤字亦較原先預算少33%。
下半年故宮博物館及M+博物館亦設多個新展覽，包括三星堆遺址出土文物、英國國家美術館特別展覽、M+希克藏品等。