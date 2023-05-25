五一黃金周｜西九文化區接待逾10萬人次入場　故宮博物館7月起取消周三派飛

「五一」接待逾10萬人次入場

馮程淑儀指，自本港全面通關後，「五一」假期入場人次有增長，共接待逾10萬人次入場。其中故宮博物館接待了約2.8萬人次；M+博物館接待約7.4萬人次，當中有多位內地和海外訪客到訪。西九文化區兩間博物館的內地和海外訪客，合共佔比在3月達到3、4成，之後逐步上升，5月已逾半，達5成至5成半。

兩館合共獲逾4百萬人次入場

馮程淑儀表示，至於故宮博物館開館近11個月，錄得超過110萬人次到訪，會員計劃已累積近1.8萬會員及近400個贊助人；而M+博物館自2021年11月開館共16個月，若不計2022年1至4月因疫情閉館4個月期間，共錄得超過350萬人次，其中首個特別展覽「草間彌生：一九四五至今」，六個月展期共錄得超過28萬人次到訪；首個西九流行音樂節亦有約4萬觀眾參加70多場售票和免費音樂節目。