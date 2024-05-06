五一黃金周｜警打擊的士濫收車資冚旗載客　43歲司機尖沙咀去大嶼山收高一倍被捕

西九龍總區交通部及油尖警區人員於五一黃金周2期間，在尖沙咀區內進行代號為「駒始」（KICKSTARTER）的行動，主要打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒有展示的士咪表指示器 （俗稱「冚旗載客」）等違規行為。 行動中，人員喬裝為乘客由尖沙咀區乘坐的士前往大嶼山區，當到達目的地時，一名43歲男司機懷疑向人員濫收約高一倍的車資。人員隨即拘捕該名司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。該名司機現已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

21名違例的士司機收傳票

行動中，人員亦向21名違例的士司機發出交通傳票通知書，涉違反香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛) 規例》內規定，包括「冚旗載客」和「沒有展示的士司機證於證件架上」。此外，警方亦於尖沙咀區內多個遊客熱點及的士站派發傳單和查問的士有否向乘客要求額外車資。如初步發現曾發生的士罪行，會記下相關的士司機及乘客資料，以便作進一步調查及檢控之用。

警方非常重視「濫收車資」的案件，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為。根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。警方重申行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。