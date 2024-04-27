五一黃金周｜跨境巴士加班配額增四成　東鐵綫往羅湖尾班車延後

因應五一黃金周，運輸署已向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額，讓營辦商在黃金周期間增加服務班次，皇崗口岸穿梭巴士「皇巴」和港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」的班次，以及相關專營巴士服務亦會提升。

運輸署又提醒市民和旅客，中環海濱在黃金周期間和前後日子，即4月30日和5月1、3、4、5、7及8日，將舉行大型活動，包括五一維港海上煙火表演、海濱大型演唱會等，為疏導活動後需要前往內地的市民和旅客，港鐵東鐵綫前往羅湖站的尾班車，在上述日子將延至晚上11時32分由金鐘站開出；羅湖口岸亦會作相應安排，辦理旅客出入境手續。九巴和城巴在活動完結後，將於會場附近提供6條特別巴士路線。

灣仔至皇崗口岸的跨境巴士，會在上述日子於中環環球大廈附近，增設臨時上客點，疏導跨境乘客；皇巴亦會因應乘客需求而加強服務。

文化體育及旅遊局表示，按照目前評估，各口岸會維持正常開放時間，但因應訪港旅客將會增加，相關部門已減少前線人員休假，以便更彈性調配人手，並會加開檢查櫃枱及通道疏導人流和車流。

局方先後在上月26日和本月16日召開跨部門會議，統籌黃金周期間各相關決策局和部門的籌備工作，包括口岸與交通運輸安排及旅客須知。各決策局和部門全力以赴，全方位進行籌備工作，務求為旅客創造良好的旅遊體驗，展示香港獨有的城市魅力。