五一黃金周｜香園圍預留30旅遊巴臨時泊位　東鐵綫客量大致回復疫前

五一黃金周將至，加上過往因疫情「封關」3年，各界預料內地訪港旅客人數會急劇上升。運輸及物流局表示，已在香園圍邊境管制站附近，預留一個可供30輛旅遊巴臨時停泊的位置，以在有需要時應付旅遊巴營運需求，並已提醒應盡量待旅行團團員集齊後才駛進車位接載旅客。

長假期管制站設跨部門聯合指揮中心

運輸及物流局局長林世雄書面回覆立法會質詢指，政府相關部門會在五一黃金周期間，於各邊境管制站加強人手和協調通關及運輸服務，亦會成立跨部門聯合指揮中心監察各管制站情況、與內地相關部門保持緊密聯絡，相信旅客可在管制站開放時間內完成所有清關手續。

此外，運輸及物流局指東鐵綫服務現已大致回復至疫情前水平，據政府和港鐵觀察東鐵綫整體運作暢順，通關後仍有足夠運力應付過境及本地乘客需要。當局續稱，港鐵會留意五一黃金周期間的乘客量及出行模式，視乎實際情況加強列車服務，疏導人流。