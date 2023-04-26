五一黃金周｜香園圍預留30旅遊巴臨時泊位　東鐵綫客量大致回復疫前

五一黃金周將至，加上過往因疫情「封關」3年，各界預料內地訪港旅客人數會急劇上升。運輸及物流局表示，已在香園圍邊境管制站附近，預留一個可供30輛旅遊巴臨時停泊的位置，以在有需要時應付旅遊巴營運需求，並已提醒應盡量待旅行團團員集齊後才駛進車位接載旅客。
長假期管制站設跨部門聯合指揮中心
運輸及物流局局長林世雄書面回覆立法會質詢指，政府相關部門會在五一黃金周期間，於各邊境管制站加強人手和協調通關及運輸服務，亦會成立跨部門聯合指揮中心監察各管制站情況、與內地相關部門保持緊密聯絡，相信旅客可在管制站開放時間內完成所有清關手續。
此外，運輸及物流局指東鐵綫服務現已大致回復至疫情前水平，據政府和港鐵觀察東鐵綫整體運作暢順，通關後仍有足夠運力應付過境及本地乘客需要。當局續稱，港鐵會留意五一黃金周期間的乘客量及出行模式，視乎實際情況加強列車服務，疏導人流。
李梓敬：未回應長遠檢討增旅巴泊位
提出質詢的新民黨李梓敬歡迎當局在香園圍管制站附近，預留土地供旅遊巴臨時停泊，但對當局未有回應長遠會否檢討和增加香園圍管制站的旅遊巴泊位數目感失望。他指，曾收過市民投訴因旅遊巴泊位不足，令巴士被逼在香園圍公路上等候逾30分鐘，促請政府增加該處旅遊巴泊位。他並稱，在五一黃金周將密切留意東鐵綫、香園圍管制站及城巴B7、B8線的運作水平。