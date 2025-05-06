五一黃金周｜92萬人次內地旅客訪港　按年升20%

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日(6日)表示，一連五日勞動節黃金周期間，入境事務處錄得合共約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約有27萬內地旅客人次訪港。黃金周期間最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。整體口岸運作及運輸服務暢順。

工作小組又指，勞動節黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，酒店入住率普遍達到90%。多個主要景點包括主題公園、山頂、昂坪、廟宇等人流非常暢旺，秩序良好。離島、行山徑等市區以外的地方亦可見旅客身影。多個社區包括舊城中環、油麻地以及堅尼地城一帶形成深受旅客歡迎的城市漫步路線。灣仔海濱和黃金海岸的無人機表演吸引大批市民及旅客現場觀看；五月四日的賽馬日以及昨日於長洲舉行的太平清醮亦吸引大量旅客前往感受香港賽馬旅遊和傳統節慶的獨特氣氛。