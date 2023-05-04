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2023-05-04 17:27:10

五四升旗禮首次中式步操進場　學生：五四核心精神是愛國

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金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，升旗手和護旗方隊以中式步操入場。(中通社)

金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，升旗手和護旗方隊以中式步操入場。(中通社)

今日是5月4日，亦是五四運動104周年。香港各界青少年活動委員會在疫情3年後，今早在灣仔金紫荊廣場舉行五四升旗禮，約1,500名學生出席，19個青少年制服團體全部首次轉用中式步操進場。

代表宣讀「五四宣言」 稱愛國愛港同開新篇

升旗禮在早上8時舉行，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和民政及青年事務局局長麥美娟，以及中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東等出席。當中約20名青年制服團體代表向陳國基宣讀「五四宣言」，傳承「五四精神」，包括「勤奮奮鬥，自信自強，愛祖國，維護主權，愛香港同開新篇」。升旗禮主辦方稱，藉今次活動宣揚五四運動愛國、科學及民主的精神。

金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，制服團隊以中式步操步出會場。(中通社) 金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，出席的學生揮動中國國旗和香港區旗。(中通社) 金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，升旗手和護旗方隊以中式步操入場。(中通社) 金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動。(中通社) 金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，陳國基(左三)、陳冬(右三)、潘雲東(左二)和梁君彥(左一)等人出席升旗禮。(中通社) 金紫荊廣場舉行升旗禮紀念五四運動，升旗手和護旗方隊以中式步操入場。(中通社)

有負責升旗及護旗的學生都表示感到好光榮，當中升旗隊隊員梁國隆表示，經過今次活動，了解到「五四運動」的核心精神是愛國，作為當代青年人，認為大家要努力讀書、報效祖國；亦有負責升旗的學生指，中式步操有嚴謹要求，需時學習，但步操起來予人感覺很自信，令他明白遇到困難時要迎難而上。

陳國基：傳承五四精神 完善地區治理

陳國基之後在社交平台以題為《傳承五四精神，完善地區治理》發帖文，指五四運動讓大家好好反思，當時國家積貧積弱，受到外國侵略壓迫，國家不安全，人民福祉無從談起，這他聯想到今次完善地區治理建議方案的目的，正是要在維護國家安全的大前提下，確保經重塑後的區議會能夠切實服務市民，增進市民福祉，強調國安與民生兩者兼備，才能令香港整體社會受益。

金紫荊廣場舉行五四升旗禮，19個青少年制服團體全部首次轉用中式步操進場。(陳國基fb圖) 金紫荊廣場舉行五四升旗禮，政務司司長陳國基等出席。(陳國基fb圖) 金紫荊廣場舉行五四升旗禮，政務司司長陳國基等出席。(陳國基fb圖)
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