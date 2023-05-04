五四升旗禮首次中式步操進場　學生：五四核心精神是愛國

今日是5月4日，亦是五四運動104周年。香港各界青少年活動委員會在疫情3年後，今早在灣仔金紫荊廣場舉行五四升旗禮，約1,500名學生出席，19個青少年制服團體全部首次轉用中式步操進場。

代表宣讀「五四宣言」 稱愛國愛港同開新篇

升旗禮在早上8時舉行，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和民政及青年事務局局長麥美娟，以及中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東等出席。當中約20名青年制服團體代表向陳國基宣讀「五四宣言」，傳承「五四精神」，包括「勤奮奮鬥，自信自強，愛祖國，維護主權，愛香港同開新篇」。升旗禮主辦方稱，藉今次活動宣揚五四運動愛國、科學及民主的精神。