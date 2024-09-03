五成人認為運動員資助少 政黨倡企業提供資助或崗位

巴黎奧運上月圓滿舉行，港隊締造歷史佳績。有政黨調查發現，港隊驕人表現，對香港市民有不少正面作用，包括有助加強身份認同(26.8%)及振奮人心(21.1%)。七成人認為政府未來應繼續購買奧運賽事轉播權；若自掏荷包收看，36.6%願付150元或以下的費用，若相關費用部分可用於運動員身上，則有更多人願花金錢看奧運。近半數人認為港府投放在體育發展預算及體院全職運動員每月資助額不足。負責調查政黨建議，除政府資助外，大型企業亦可向運動員提供資助或崗位，讓他們有其他出路。

自由黨於上月15至26日收集1,047名年滿18歲市民的意見；結果發現，七成人認為，當局未來應繼續購買轉播權，讓市民免費看奧運。問及是否願自掏荷包收看賽事，五成表示不願意；36.6%願付150元或以下的費用；8.4%願花151至300元，付501元以上僅1.8%。 若付費看奧運，在扣取開支後，餘下款項用於支持香港體育發展，較多人願付費睇奧運。當中市民付費收看奧運的意欲會增加，其中願花150元以下市民增至41.7%，增加5.1百分點，願花151元至300元的人亦增至13.4%；而不願意的市民則大減至36.9%，下降14.6百分點。自由黨南區支部主席林澤輝認為，市民普遍願意花錢支持運動員，而相關傾向則有助帶動市民付費收看賽事的意願。

運動員表現出色有助加強身份認同 國家隊和中國香港代表隊的出色表現，對香港市民亦帶來正面作用，最多人認為有助加強身份認同(26.8%)；振奮人心(21.1%)；增加外出消費(7.3%)；以上皆是(16.8%)。林澤輝指，結果示出體育產業對香港的貢獻不只在GDP體現，並建議把運動員堅毅的精神帶進學校，讓學生學習。 另外，調查亦問及大部分體院全職運動員每月資助額分別為7,130和11,520元，資助額度是否足夠。結果顯示，55%認為不足及非常不足夠，四成認為足夠或非常足夠。 中西區區議員馮家亮亦認為，運動員把黃金年齡投放在運動上，盼為港爭光；認為除政府可增加資助外，大企業亦應履行社會責任，向運動員提供崗位或支援，讓他們可退役後工作，發掘其他出路之餘，也可在賽場上無後顧之憂。自由黨副主席李鎮強補充，大企業提供屬雙贏方案；指運動員的薪金應達甚麼水平難下定論，因薪金很大機會與成績掛鈎，「唔係每個(運動員)都係江旻憓」，因此運動員薪金水平的研究複雜。