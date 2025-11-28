五級火翌日群眾圍觀火場 夫婦目睹家園燒禿 學生擔心同學安危

大埔宏福苑五級火逾一日撲救終受控，昨日火災現場臨近的廣福休憩處聚集了不少人圍觀，當中有受災住戶，亦有前來關心的街坊。有住戶表示，在飲茶期間得知屋苑發生火警，趕回屋苑了解，眼見單位熊熊燃燒，感嘆「最緊要是人無事。咩都無啦，只能面對」。另有在大埔讀書的學生一連兩日都逗留在火災現場守候，盼確認同學安全。

宏福苑的廣福休憩處昨通宵聚集了大批群眾，其中有不少是等待家園解封的住戶。居於宏泰閣高層的陳小姐與丈夫，在單位落成時已經搬入，於上址居住了逾40年。陳小姐憶述，事發時兩人外出飲茶，知悉火警發生後，返回屋苑發現自己單位已熊熊烈火，「成間屋已經噴晒火，燒到光禿禿」；便即時「周圍撲物資」，現在親戚家中暫住。面對突如其來的災難，陳小姐直言：「最緊要是人無事。咩都無啦，只有面對。」

學生擔心同學到場守候

謝同學昨亦有到火災現場附近了解。他指，有同學居住於起火屋苑附近，因擔心其安危，一連兩日留火災現場守候，所幸他得悉同學已被安全救出，放下心頭大石。他憶述前日起火初時場面非常混亂，熊熊烈火令他感到非常心痛。他表示，「(擔心)依家裡面仲有好多人，諗起都覺得好慘，希望快啲救返佢哋出嚟」。

謝同學又透露，自己就讀的大光德萃書院正停課，相信學校正充當庇護中心。教育局指，受火警及附近道路阻塞交通影響，5所學校今日繼續停課，但謝同學指，「就算突然唔使考試，因為呢啲事，我都開心唔落。」

中轉屋僅首14日免租

有居民表示，擔心未來生活，現場有職員安排他們先暫住「中轉屋」，但獲告之僅首14日免租，之後要交租金。她表示，「間屋燒成咁，無半年都未必可重返家園，而維修費、添置家具等都要錢，還要有租金支出，極感徬徨。」