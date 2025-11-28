五級烈焰焚逾日 噬83命 政府設3億宏福苑援助基金 每戶派1萬應急 成立3工作小組 3司長領導 審視情況定選舉情況

大埔宏福苑五級大火，烈焰吞噬7廈，焚燒逾一日至今日凌晨滅火工作大致完成，死亡人數截至凌晨1時許，增至最少83人，76人受傷。行政長官李家超宣布，成立「宏福苑援助基金」，政府出資3億元，支援受影響居民，並向每戶居民即時發放1萬元應急補助金。政府同時成立3個工作組，專責處理調查及災後工作。此外，警方昨以涉嫌誤殺拘捕3人，各人為負責屋苑大廈維修工程公司的兩名董事和一名工程顧問，目前扣留調查。因應目前全力救災，社會上多項公眾活動相繼取消或延期，旅發局取消原定周日舉行的「香港單車節」。

五級大火焚燒超過一整天，至昨晚仍有少數單位冒出火光，至今日凌晨消防指滅火工作大致完成，並會處理餘下25宗求助個案。而截至凌晨1時許，大火已造成83人死亡，76人受傷；死者包括一名消防員，並有11名消防員受傷。另外，消防昨陸續在大廈救出生還者，包括於傍晚在宏道閣16樓梯間救出一名男子；一名男長者則於昨日稍早時，由宏泰閣31樓救出。 消防處副處長黃嘉榮昨日下午近3時會見傳媒，指7座大廈中4座火勢已大致救熄，3座火勢已受控。他續指，消防接獲346宗求助個案，296宗已處理；4座火勢已救熄的大廈中，已無求助個案。對於其餘3座仍未救熄的大廈，黃嘉榮指，消防在不同樓層進攻，惟高溫所限需要小心；人員亦會破門進入每個單位搜救，不排除救出更多傷者。他不評估其餘求助個案的生存率，稱會盡力救援。消防至昨日共出動304架次消防及救援車輛，逾1,250名消防員參與救援。昨午外圍仍有8架鋼梯旋轉車，防止火勢蔓延及減低外圍高度熱力。低空方面以4架無人機監察樓宇熱力，以防死灰復燃，樓宇內共派出26支搜救隊及出動11條喉進行搜救及滅火。黃嘉榮表示，7座樓宇外牆面積大，且被竹棚及帆布裹住，令火勢迅速蔓延，增加救援難度。消防處已成立調查專隊徹查火警，包括當時火警鐘有否響起。

居民認屍痛哭 有住戶與99歲母親失聯 巨災造成嚴重傷亡，焚毀千計家園，廣福社區會堂昨午起開放予受災居民，查詢失聯家屬，亦讓家屬透過照片認屍。昨日多名家屬前往會堂，有人認屍後激動相擁痛哭，場面悲慟。梁女士表示，現年99歲的母親居於宏泰閣908室，當日下午大火時正睡覺，她致電母親的同住家人，對方表示「間屋好大煙」，其後失聯至今。她又指，中心內暫時未有宏泰閣9樓的資訊，相信消防仍未抵達該樓層，非常擔憂。 居於宏昌閣的馮小姐指，母親有病患，當時來不及逃生，水電全斷，直言十分擔心。宏昌閣另一居民鍾先生稱，曾多次請求消防上樓救援失聯妻子不果，直言「應該救不了」。

住戶稱逃生未聞火警鐘 望政府助重建 居民蘇先生昨日到休憩處眺望已被大火熏黑的家。居於30樓高層的他指，事發時他正在上班，避過一劫；惟他指大廈很多長者居住，大樓沒火警鐘、沒煙霧感應器，住高層根本走不到樓梯。蘇先生又稱，工程期間已多次發現工人亂丟煙頭，曾經投訴惟未獲理會。他批評承建商的安全訓練及監管鬆懈，終釀成大禍。他續指，大廈早前因政府強制進行大維修，已向承建商支付九成工程款，現時最關心的是保險與樓宇結構的問題，並希望政府促成重建。 梁生梁太與家人同居宏泰閣高層。梁太憶述，當日下午3時許在家，及後聞到有煙味，「打開門見到走廊很大煙」，遂二話不說，即刻抱起狗仔及其他物資逃生。她指，當時經後樓梯逃生，一直濃煙很大，火警鐘亦未有響起。梁生表示，現時在朋友家暫住，家園「應該燒得七七八八，睇下政府有咩安排」。他又稱，覺得政府安排尚可，但長遠仍要考慮居住問題。梁生直言一開始已經反對屋苑大維修工程，「俾咗十幾萬燒咗間屋」。(相關新聞見A2至10)