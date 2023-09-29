五豐行×德天集團The Bridge+合辦活動 同賀國慶中秋

適值今晚便是八月十五中秋夜，加上十一國慶臨近，為慶祝大節日來臨，五豐行分別於9月28日以及30日，於深水埗The Bridge+，與德天集團合辦「共賀國慶暨中秋之探索兔世界」活動。讓參與的市民在藝術與美食的共融氛圍間，一同歡度熱鬧的中秋國慶雙節。

位於深水埗的德天集團The Bridge+項目，旨在推進藝術的普及化和社區化，將藝術引入基層。該項目亦致力關懷有特殊需要人士，為他們提供就業崗位和藝術體驗。而本地老牌食品企業「五豐行」，則特地攜傳統風味美食走近藝術，營造與民同樂的藝術食玩空間。

現場並設多場工作坊及小遊戲，包括

白兔糖工作坊：一抹微甜 創新演繹童年味

五豐行在「白兔糖港式美食工作坊」中，將創新元素融入傳統港式美食，帶來獨特的美食靈感。五豐行以白兔糖為原材料，設計了一款頗具茶餐廳特色的牛乳風味港式甜品「白兔糖西多士」。奶糖隨火候融化調和，形態雖改變，入口仍是記憶中的童年味道。牛油和雞蛋的醇香，包裹著白兔糖內餡的甜潤，在舌尖上演綿軟好味多重奏。

筷筷夾懷舊小遊戲：

重溫純粹快樂！尋求筷子最高使用境界

五豐行還帶來「筷筷夾懷舊小遊戲」，參與者可在八秒內使用筷子隨意夾取白兔糖，夾到的糖果將歸參與者所有。在這個憑實力吃糖的競賽中，參加者們都在找尋筷子使用的最高境界，或求穩，或求快。不知不覺間，每位參加者都體驗到了最純粹真誠的童年快樂。