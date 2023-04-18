五項時尚產品展灣仔會展舉行 雲集超過3,800家國際展商

香港是亞洲文化和創意之都，匯聚各種創新理念和設計人才，為業界帶來龎大機遇。香港貿發局4月19至22日於香港會議展議中心同場舉行五項展覽，包括香港禮品及贈品展、香港時尚家品展（Home InStyle）、香港國際家用紡織品展、香港時裝節（Fashion InStyle）及香港國際印刷及包裝展，匯聚全球超過3,800家展商，一站式展示最新產品趨勢。展覽採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台洽商至4月29日。

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禮品展、印刷及包裝展設主題展區 帶來多元化產品

禮品展與同期舉行的香港時尚家品展首創「文創體驗區」，集中展示具有文化創意及獨特風格的設計師品牌和產品。禮品展焦點展區「卓越廊」亦將帶來世界各地備受推崇的設計師及國際品牌，當中包括1000 Miles (香港)、Brandcharger (香港)、Matrix Promotion (香港)、Moral Team (香港)、Tiny Memory (香港)、Guanci Cultural Creative (中國內地)、Waytone Footwear (中國內地) 及Monnaie de Paris (法國) 等。另外，香港出口商會亦將於禮品展設立展館，帶來21個本地展商，展出香港智營設計大賞的得獎作品。

由香港貿發局及華港國際展覽有限公司合辦的香港國際印刷及包裝展重點展區包括「奢侈品包裝世界」及「綠色印刷及包裝方案」，展示多款印刷及包裝方案。

此外，展會期間將舉行多場論壇和研討會，剖析行業熱門話題，包括市場發展趨勢、可持續發展、創意設計以及電子商貿等。

展品預覽：

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除了全天然香氛精油，精油配方還含有Phytoncides，是植物分泌的一種抵抗病原菌、害蟲和潔淨空氣的化學物質，它是森林的天然免疫，能有效消除異味、潔淨空氣和舒緩壓力。