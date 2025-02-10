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2025-02-10 12:58:00

香港男子冰球隊亞冬運贏土庫曼後遭對方圍毆　李家超前往探望受傷隊員（更新）

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冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社)

冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社)

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【12:58更新】行政長官李家超於社交平台表示高度關注事件，今早（10日）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、特首辦主任葉文娟一同前往運動員村，探望3位受傷運動員，他們現時身體狀況並無大礙，今晚可繼續作賽。他又表示，已要求港協暨奧委會和文體旅局跟進。

原定與當地港人交流 因應襲擊事件改行程

港台報道引述消息指，李家超今早與黑龍江省省長梁惠玲會面後，原定與當地港人見面交流，但因應襲擊事件更改行程，轉往探望受傷運動員。他昨晚得悉事件時，考慮到運動員需時治療及休息，故改為今日探望。

行政長官李家超、文體旅局局長羅淑佩和特首辦主任葉文娟一同前往運動員村，探望3位受傷運動員。(李家超Facebook) 行政長官李家超關心和問候3位運動員的健康狀況。(李家超Facebook) 行政長官李家超關心和問候3位運動員的健康狀況。(李家超Facebook) 行政長官李家超感謝醫療團隊對3位受傷運動員的悉心照顧。(李家超Facebook) 行政長官李家超、文體旅局局長羅淑佩和特首辦主任葉文娟一同前往運動員村，探望3位受傷運動員。(李家超Facebook)

港協暨奧委會強烈譴責

【01:31更新】哈爾濱亞洲冬季運動會現正舉行，男子冰球小組賽C組港隊昨日以5:1戰勝對手土庫曼。新華社報道指，雙方在比賽結束後的握手環節爆發激烈肢體衝突，港隊多名隊員在衝突中倒地，部分更被土庫曼隊球員圍毆約1分鐘。港協暨奧委會證實事件，並指兩名受傷球員現時並無大礙。

在雙方衝突後，裁判在場宣布土庫曼隊3名球員因為打架被處以「5分鐘大罰及20分鐘違例」懲處。據社交平台流傳片段，有港隊球員遭對隊成員拳打圍毆期間，本身佩戴的頭盔飛脫，伏地期間亦要以雙手護頭。

▼港隊與土庫曼隊員激烈肢體衝突▼

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冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社) 冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社) 冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社) 冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社) 冰球港隊在戰勝土庫曼後與對方爆發激烈肢體衝突，有港隊球員遭圍毆。(新華社) 冰球港隊在男子冰球小組賽C組戰勝土庫曼。(新華社) 冰球港隊在男子冰球小組賽C組戰勝土庫曼。(新華社)

港協暨奧委會促作出必須懲處

就有港隊運動員在賽場被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷，港協暨奧委會表示強烈譴責，並已就相關行為要求籌委會作出必須要的懲處，而兩名受傷球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。

港協暨奧委會指，事後與中國香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛亦隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。港協暨奧委會又對港隊男子冰球運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，引以為傲。

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