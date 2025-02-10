亞冬會｜港隊男子冰球小組賽5比1戰勝土庫曼後遭對方圍毆　李家超前往探望受傷隊員

【12:58更新】 行政長官李家超於社交平台表示高度關注事件，今早(10日)與文體旅局局長羅淑佩和特首辦主任葉文娟一同前往運動員村，探望3位受傷運動員，他們現時身體狀況並無大礙，今晚可繼續作賽。他又表示，已要求港協暨奧委會和文體旅局跟進。

哈爾濱亞洲冬季運動會現正舉行，男子冰球小組賽C組港隊以5比1戰勝對手土庫曼。新華社報道指，雙方在比賽結束後的握手環節爆發激烈肢體衝突，港隊多名隊員在衝突中倒地，部分更被土庫曼隊球員圍毆約1分鐘。港協暨奧委會證實事件，並指兩名受傷球員現時並無大礙。

土庫曼3名球員被當場處罰

在雙方衝突後，裁判在場宣布土庫曼隊3名球員因為打架被處以「5分鐘大罰及20分鐘違例」懲處。據社交平台流傳片段，有港隊球員遭對隊成員拳打圍毆期間，本身佩戴的頭盔飛脫，伏地期間亦要以雙手護頭。

▼港隊與土庫曼隊員激烈肢體衝突▼