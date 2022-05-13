亞博熄燈｜醫護難忘9小時馬拉松式換片 盼疫中傳遞愛與鼓勵

亞洲博覽館社區治療中心自今年1月2日重啟服務以來，有約120名來自不同醫院及部門的醫護人員前往支援，隨著疫情回穩，亞博館已在本月4日「熄燈」，轉為備用狀態。3位自願「自願入伍」醫護分享當中難忘經歷和點滴，包括以視像為病人慶生，9小時馬拉松式換尿片等。艱苦的工作告一段落，各人亦重返崗位，惟回憶起這段共患難的時光，大家對團隊仍有深厚的不捨之情。

因應疫情發展，亞博館由最初接收輕症，逐漸轉為照顧年長患者。東華三院馮堯敬醫院老人內科登記護士陳丹妮，早於去年1月已曾投身亞博，今次再度擔任自願兵，她表示第五波疫情的嚴峻程度猶如置身戰地醫院，照顧的病人小至2歲，大至103歲，除了人手不足，而且大都缺乏自理能力。

慶幸能傳遞愛

抗疫數月，她指最難忘經歷是為一位半身不遂、九十多歲的染疫伯伯以視像方式慶生，雖然伯伯不能言語，但看到家人後卻眼泛淚光，令陳深感「不論多艱難，家人的愛是病人堅持下去的動力，我都慶幸能擔當橋樑，幫他們傳遞愛和鼓勵。」

基督教聯合醫院社康護理服務註冊護士鍾偉浩，亦是第二次加入亞博團隊。他除了支援前線醫護，亦主力負責對外聯絡，坦言面對絡繹不絕的查詢電話，常常要切換不同語言，又須按事件的緩急輕重作處理，相當考驗組織能力。

原於伊利沙伯醫院中央滅菌服務部工作的二級病人服務助理任偉良，平常只須負責處理手術儀器，今次走到前綫面對病人，他坦言初時不太適應，最難忘的經歷，是由晚上9時半至翌日早上7時馬拉松式幫病人換尿片，雖然中間有一刻感到崩潰，但他看到一班同事不問緣由、不理工時，抱住只要對病人好就盡力做的精神，令他也有動力堅持下去。回憶起這段經歷亦無悔無怨，並稱「我享受在高壓環境做齒輪。」

團隊齊心不計較

距離「熄燈」的日子愈近，各人的心情就愈矛盾，任偉良指「內心很忐忑，希望疫情快些過去，但同時不捨這個『拍住上』、齊心又毫不計較的團隊。」陳丹妮亦表示好開心認識到這班戰友，對這段經歷十分感恩，鍾偉浩亦同意「大家最不捨的是這個團隊，慶幸自己是其中一分子。」