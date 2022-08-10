亞博館8至9月舉行多項大型活動 聯乘港鐵推機場快綫47元限定優惠

亞洲國際博覽館（亞博館）宣布，由8月12日至9月底，為配合連串大型活動舉行，將特別聯乘港鐵推出「機場快綫 47 元期間限定優惠」，讓大家能以超抵優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館。亞博館將會在8月至9月舉行一系列雲集本地巨星的大型活動，當中包括大型音樂會、巨星籃球賽、樂壇頒獎禮、 超級購物節，以及大型博覽會等。

乘搭機場快綫，只需28分鐘便能從機場快綫香港站直達亞博館參與各類型活動，非常方便快捷，而為進一步提供更貼心的活動體驗，亞博館特別於8月12日至9月底連串活動舉行的期間，聯乘港鐵推出「機場快綫47元期間限定優惠」，詳情如下：

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