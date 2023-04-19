亞太區勒索軟件攻擊排名 香港第七 法律行業及物流服務最高危

近年愈來愈多企業推動數碼化，但要慎防網絡勒索風險。亞太區勒索軟件攻擊報告指出，2022年騷擾脅迫形式的勒索軟件攻擊按年激增20倍；香港在勒索軟件攻擊排名為亞太地區第7名，較去年上升3位，其中法律行業及物流服務為最常受攻擊。專家建議，香港企業應居安思危為黑客攻擊預備「劇本」，預先確認資料流失對公司營運的影響和黑客攻擊後的應對。

全球網絡安全品牌公司Palo Alto Networks旗下研究團隊 Unit 42在過去18個月分析近1,000宗勒索案件，並深入研究其中100宗個案談判過程和涉案勒索軟件。研究發現，「騷擾脅迫」即黑客致電企業高層與客戶，威脅把個人私隱、公司內部資訊於暗網公布的攻擊手法有所增加，全球每日平均均有7間企業的資料，於外洩網站內被公開。

報告又指，過去一年被勒索的個案中，最高付款贖金高達700萬美元，較2021年上升218%。黑客要求的贖金中位數(65萬美元)與受害企業實際付款額的中位數(35萬美元)之間，差異達46%，團隊認為結果顯示有效的談判可降低贖金金額。