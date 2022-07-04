亞太餐飲旗下食肆突全線結業　工會暫接獲約50宗求助

【19:45更新】積金局回應有關亞太餐飲(控股)有限公司拖欠強積金事件，表示高度重視僱主拖欠強積金供款違規個案，正與受影響員工跟進，局方首要職責為協助追討有關拖欠款項。跟據記錄，積金局自2021年5月從受託人得悉該飲食集團出現拖欠強積金供款情況後一直主動跟進，並代受影響僱員入稟法院，提出民事申索追討有關拖欠供款及附加費。

局方亦透露，近月接獲4宗該飲食集團旗下食肆出現拖欠強積金供款投訴，其中1宗經介入後經已成功追回欠款，另外3宗投訴已入稟法院展開民事程序。局方指，受影響僱員或前僱員如需協助，可致電局方熱線2918 0102尋求協助。

積金局補充，一直透過行之有效的通報機制，包括受託人向局方定期匯報，監察僱主處理強積金供款情況，並會主動跟進違規個案。遇到有僱主未按強積金法例要求為僱員供款情況，局方一般情況下，首先要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及因拖欠供款附加費，如僱主仍拖欠供款，將採進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討有關款項。如有足夠證據，局方會經律政司及警方向違規僱主提出刑事檢控，經定罪最高可被判處罰款45萬元及監禁4年。

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飲食集團亞太餐飲旗下多間食肆，包括麻辣娘子、「Mee... Lemongrass」及九井壽司等日前突然全線結業，工會指暫時收到約50宗求助。

飲食業職工總會於今日(4日)早上10時半，在其位於通菜街永輝大廈2樓的會所康樂部，為受影響員工舉行追討大會，數十人出席。工會指集團拖欠工資、代通知金及強積金多月欠供款等，估計100多個員工受影響，料涉款達500萬元。

揭一年沒有為僱員供強積金

其中一名前員工表示，上月底在餐廳工作期間，公司突然派人通知員工翌日不用上班，其後得悉僱主已經「走佬」，被對方拖欠大約3萬多元工資，並發現僱主已經一年沒有為僱員供強積金，希望政府和工會協助他們追討「血汗錢」。勞工處派代表到場了解，又為受影響員工填寫申索表。處方指關注事件，又承諾會為員工提供支援，若僱主涉及拖欠薪金，會提出檢控。

記者登入亞太餐飲（控股）有限公司的網站，網頁已經顯示「503 service unavailable」；記者再致電亞太餐飲(控股)有限公司的查詢電話，亦無人接聽。至於集團旗下餐廳均已落閘，但未有宣布結業的告示。