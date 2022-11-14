亞洲七欖播錯國歌｜亞洲欖球總會向中央及特區政府致歉 李家超：警方將調查是否違法 (持續更新)

【20:20更新】李家超：警方將調查是否違法 行政長官李家超表示，警方將調查錯播國歌事件是否涉及違反本港法例，包括《國歌條例》等。此外，政務司司長陳國基今日已主動約見南韓駐港總領事，要求徹查事件，並表示強烈抗議及不滿。 【17:20更新】 新增亞洲欖球總會聲明 政府對昨日亞洲欖球總會(Asia Rugby)在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站香港對南韓的決賽期間，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，表示抗議和強烈不滿，要求香港欖球總會嚴正處理事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，表示抗議和不滿。 政府凌晨發聲明指，亞洲橄欖球總會在賽事中，將一首與2019年「黑暴」和「港獨」有關的歌曲，當作中國國歌播放。發言人強調，國歌是國家的象徵，主辦機構有責任確保得到應有尊重，已經以書面要求香港欖球總會嚴正處理，全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲欖球總會表達極度不滿。

當地主辦機構 一名初級人員人為錯誤所致 文化體育及旅遊局指，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，確認香港代表隊教練提交的國歌錄音正確，解釋是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。主辦機構在賽事完結後立即在場館內公開致歉，並在港隊贏得今站冠軍後出席的頒獎禮，播放正確的中國國歌。 欖總：亞洲欖球總會保證不再發生同樣情況 香港欖球總會今早發表聲明，指昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽香港對南韓的男子組決賽之前，按照慣例，應播放兩支球隊的國歌。聲明指：「主辦機構亞洲欖球總會(Asia Rugby)最初為香港播放了錯誤的歌曲，這引起了他們的關注，並在賽後立即公開致歉。」總會又指，在香港隊贏得盃賽冠軍時，頒獎禮上已播放正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。香港欖球總會對此表示強烈不滿，並已收到導致此事件發生的完整解釋。總會說，雖然接受這是人為錯誤所致，但形容這個錯誤仍然是不可接受的，香港欖球總會對此事件表示深切關注和遺憾。亞洲欖球總會已表達誠摯歉意，並保證不再有同樣情況發生。

港協暨奧委會：對大會解釋感詫異及不能接受 港協暨奧委會發聲明表示高度關注事件，得知香港欖球總會已即時向亞洲橄欖球總會和國際欖球理事會表達強烈不滿，並以書面形式作出投訴，要求嚴正跟進。發言人說，大會於賽後已重新更正並播出中華人民共和國國歌，香港欖總亦已接獲亞洲橄欖球總會回覆致歉。港協暨奧委會對大會安排出錯及初步解釋表示詫異及不能接受，並已責成欖總需作出深入調查及跟進，以避免同類事件再次發生。 發言人強調，國歌是國家的象徵，奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式，香港運動員代表中國香港作賽，維護國歌尊嚴是應有之義。 楊潤雄：與相關協會商討未來如何處理 文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日表示，對事件非常不滿，極度不滿意，亦提出了嚴正的抗議，形容是一件嚴重事件，當局要求一個詳細的調查，亦會要求一份報告。局方亦會繼續與港協暨奧委會及相關體育總會，商討在未來有同類事件再發生時，當局應怎樣即場處理有關問題，以便本港運動員出外比賽時更掌握到如何處理。