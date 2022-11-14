亞洲七欖播錯國歌｜湯家驊：肯定不是無心之失　何君堯不滿港隊成員無反應促解散

亞洲橄欖球總會(Asia Rugby)昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站香港對南韓的決賽期間，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。身兼行會成員的資深大律師湯家驊表示，事件肯定不是無心之失，「換言之，必然屬具犯罪意圖之行為。」
湯家驊：難相信不涉及在港人士協助或策劃
湯家驊在社交網站表示，表面上，涉事者可能已干犯了《刑事罪行條例》下之煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。他指，雖然現實上特區政府難以把在韓者繩之以法，「但很難相信事件不涉及在港人士協助甚或策劃」。他呼籲特區政府應嚴肅細查，依法跟進而非只是表示抗議和要求道歉那麼簡單。
何君堯不滿港隊成員無反應要求解散
至於立法會議員何君堯亦在社交網站批評，在播放「黑暴」歌曲時「港隊成員竟然亳無反應」，質疑此舉「仍然讓國家受到羞辱」，形容「他們已徹底失敗，也失去了我們的信心」，直言「此刻唯一辦法是，將香港欖球隊解散！」
香港欖總：人為錯誤但仍不可接受
香港欖球總會今早發表聲明，指昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽香港對南韓的男子組決賽之前，按照慣例，應播放兩支球隊的國歌。聲明指：「主辦機構亞洲欖球總會(Asia Rugby)最初為香港播放了錯誤的歌曲，這引起了他們的關注，並在賽後立即公開致歉。」總會又指，在香港隊贏得盃賽冠軍時，頒獎禮上已播放正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。香港欖球總會已收到導致此事件發生的完整解釋，雖然接受這是人為錯誤所致，但形容這個錯誤仍然是不可接受的，香港欖球總會對此事件表示深切關注和遺憾。亞洲欖球總會已表達誠摯歉意，並保證不再有同樣情況發生。