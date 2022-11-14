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2022-11-14 12:06:23

亞洲七欖播錯國歌｜質疑涉人為蓄意下載　陳勇：有乜理由將黑暴歌曲取代國歌

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陳勇(左)質疑事件涉人為蓄意因素，促當局研究如何亡羊補牢的機制。(民建聯圖)

陳勇(左)質疑事件涉人為蓄意因素，促當局研究如何亡羊補牢的機制。(民建聯圖)

亞洲七人欖球系列賽南韓站決賽，港隊對南韓決賽之前，主辦機構亞洲橄欖球總會香港錯播國歌，改由反修例歌曲《願榮光》替代。民建聯副主席、立法會議員陳今日(14日)表示，事件是不負責任和不可原諒的錯誤民建聯強烈譴責，他質疑事件涉及人為、蓄意下載和準備該首歌，坦言「有乜理由將黑暴歌曲取代(國歌)，即是手頭上肯定有」。他促請香港政府和體育總應研究如何亡羊補牢的機，包括抗議、阻止、糾正及離場等

促研離場等亡羊補牢機制

陳勇續指，中國國歌在國際上認知度甚高，大家耳熟能詳，質疑事件涉人為、蓄意成份。他舉例指如在以色列國家隊伍進場時，播錯納粹歌曲有甚麼後果，又舉例指南韓隊進場時播錯日本、北韓的國歌，相信他們的反應會更為強烈他促請香港政府和體育總會研究如何亡羊補牢的機制，例如抗議、阻止、糾正及離場等，又舉例指美國有運動員在奏國歌時未有將手放在胸前，被國家及媒體譴責，最後要道歉和改正，他建議香港當局應該參考美國、英國、中國在國際盛事的做

民建聯立法會議員、民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜就指，對事件深表遺憾和強烈譴責，認為特區政府要嚴肅處理事件，就有關責任向主辦單位提出嚴重和強烈抗議，要求謹慎處理播放國歌安排，也要有制度及清晰指引，防止同類事件再發生，以及一旦再發生類似事件，各體育總會應該怎樣有效處理。

鄭泳舜認為特區政府要嚴肅處理事件。(民建聯)

鄭泳舜(右)認為特區政府要嚴肅處理事件。(民建聯)

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