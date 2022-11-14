亞洲七欖播錯國歌｜質疑涉人為蓄意下載　陳勇：有乜理由將黑暴歌曲取代國歌

亞洲七人欖球系列賽南韓站決賽，港隊對南韓決賽之前，主辦機構亞洲橄欖球總會為香港錯播國歌，改由反修例歌曲《願榮光》替代。民建聯副主席、立法會議員陳勇今日(14日)表示，事件是不負責任和不可原諒的錯誤，民建聯強烈譴責，他質疑事件涉及人為、蓄意下載和準備該首歌，坦言「有乜理由將黑暴歌曲取代(國歌)，即是手頭上肯定有」。他促請香港政府和體育總會應研究如何亡羊補牢的機制，包括抗議、阻止、糾正及離場等

促研 離場等 亡羊補牢機制

陳勇續指，中國國歌在國際上認知度甚高，大家耳熟能詳，質疑事件涉人為、蓄意成份。他舉例指如在以色列國家隊伍進場時，播錯納粹歌曲有甚麼後果，又舉例指南韓隊進場時播錯日本、北韓的國歌，相信他們的反應會更為強烈。他促請香港政府和體育總會研究如何亡羊補牢的機制，例如抗議、阻止、糾正及離場等，又舉例指美國有運動員在奏國歌時未有將手放在胸前，被國家及媒體譴責，最後要道歉和改正，他建議香港當局應該參考美國、英國、中國在國際盛事的做法。

民建聯立法會議員、民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜就指，對事件深表遺憾和強烈譴責，認為特區政府要嚴肅處理事件，就有關責任向主辦單位提出嚴重和強烈抗議，要求謹慎處理播放國歌安排，也要有制度及清晰指引，防止同類事件再發生，以及一旦再發生類似事件，各體育總會應該怎樣有效處理。