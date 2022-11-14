亞洲七欖播錯國歌｜霍啟剛引述欖總：主辦方前線人員擅自上網下載「其他歌曲」 梁美芬要求韓國當局徹查交代

亞洲橄欖球總會(Asia Rugby)昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站，香港對南韓的決賽期間，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。體育、演藝、文化及出版界立法議員霍啟剛表示，對事件感到非常震驚和完全不能接受，強烈譴責主辦方錯誤行為。他又說，已向香港欖球總會了解事件，總會有向主辦方提供正確國歌，但主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載「其他歌曲」使用。

霍啟剛：奏國歌升國旗任何場合都不容有失

霍啟剛認為，主辦方雖已即時致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖總與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致造成今次不可挽回的錯失，他已促請欖總向主辦方要求檢討工作流程，確保未來不會再發生同類事件。霍啟剛形容，奏國歌和升國旗是嚴肅神聖的事，在任何場合都不容有失，並指今次涉事歌曲挑起港人經歷動亂的傷痛，將會去信南韓駐港總領事館表達強烈關注，促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，並向中國人民致歉。